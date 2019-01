Női kézilabda NB I - Mosonmagyaróvár-Dunaújváros szerda 18.30

Nagy szüksége lenne a pontokra az újonc MKC-nak, amely nagy küzdelmet folytat a kiesés elkerüléséért. A sorsolás szerint az óváriak a hátralévő 14 bajnoki mérkőzésükből kilencet otthon vívhatnak meg, – Dunaújváros, Kisvárda, Alba, Érd, Eger, Vác, Debrecen, Siófok, Békéscsaba –, míg ötször majd idegenben – FTC, MTK, Budaörs, Dunaújváros, ETO – lépnek pályára.

Nehéz helyzetben vagyunk, de hazai pályán minden mérkőzésen meg kell próbálnunk pontokat szerezni – mondta Bognár Róbert, az MKC vezetőedzője. – Nincs vesztenivalónk, és bár a Dunaújváros elleni győzelem csodaszámba menne, nem vagyunk esélytelenek. Sokszor játszunk itthon a bajnokság második felében és ezeken a találkozókon minden egyes alkalommal a pontszerzés lesz a célunk."

Horváth Bernadettéknek az égiek segítségére is szükségük lehet. Fotó: mkcse.hu

A DKKA elleni elmaradt mérkőzésen is több hiányzóval kell számolnia Bognár Róbertnek.

Simona Szarková és Katona Flóra a mérkőzés eredeti időpontjában még nem volt a csapat játékosa, így ők a szabályok értelmében nem játszhatnak a Dunaújváros ellen. Gyimesi Kitti és Zana Marics bokasérüléssel bajlódik, Farkas Veronikának pedig az ujja sérült meg az ETO ellen, így rájuk sem számíthatok. Nehéz feladat a hiányzók pótlása, de a feladatra koncentrálunk, nem azzal foglalkozunk, hogy kik nincsenek. Az Alba Fehérvár elleni Magyar Kupa-mérkőzésen hasonló szituációban győzni tudtunk, erre készülünk most is"

– mondta Bognár Róbert A szakmai stáb egyébként alaposan kielemezte az ellenfelet, a játékosok több videós foglakozáson is túl vannak, s remélhetően ennek a pályán meg is lesz az eredménye. A klub háza táján reménykednek abban, hogy a jelenlegi maródiak mielőbb felépülnek, s a sérülések a jövőben már elkerülik a csapatot, ezenkívül pedig egy új játékos leigazolása is napirenden lehet.