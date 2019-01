Női kézilabda NB I - Megyei rangadó: 19-39-re nyert az ETO a Mosonmagyaróvár ellen - fotók+nyilatkozatok

(13-21)Női NB I-es mérkőzés Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1400 néző Jv.: Őri, PozdenaMKC: Scholtz – Kovacsicz 1, FARKAS 4 (1), Bízik B. 3, Vukcsevics 1, HUDÁK 5, Bízik R. 1. Csere: Gubiková (kapus), Hajtai 1, Horváth B., Domokos, Szalai, Márczy 1, Bardi, Tóth M., Katona 2 (2). Vezetőedző: Bognár RóbertETO: Kiss É. – Knedliková 4, GROOT 7 (1), Brattset 3, Hansen 2, OFTEDAL 4 (1), Puhalák 2. Csere: GRIMSBÖ, Leynaud (kapusok), Afentáler, Görbicz, Kristiansen 3, TOMORI 5, Fodor 3, Bódi 3, Pintea 3. Vezetőedző: Danyi GáborHétméteresek: 3/3, ill., 2/2Kiállítások: 6 perc, ill., 6 percBognár Róbert, az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzője: - Öt játékosom hiányzott a mai mérkőzésen, így pedig még nehezebb volt helytállni. Örülök, hogy Hudák Emma remekül játszott. A mai napon megmutatta azt, hogy jobban kell bíznom benne. Néhány játékosom jól teljesített, de nem voltunk egy súlycsoportban az ETO-val.Danyi Gábor, a Győri Audi ETO KC vezetőedzője: - Az volt a célunk, hogy minimalizáljuk a hibákat, ez nagyrészt sikerült is. Nem volt tökéletes a játékunk, de összességében elégedett lehetek a csapat teljesítményével. Két meccset is játszottunk a héten, ez fárasztó volt, de örülök, hogy most van egy hetünk felkészülni a Bukarest elleni Bajnokok Ligája rangadóra.Kiállítással ér véget a meccs Domokos Dalma számára. Újabb gól egyik oldalon sincs, 19-39 a végeredmény.Knedlikova góljával húszra nő a győriek előnye. 19-39.Afentaler is játéklehetőséget kap. Ismét a kapufán csattan Hudák lövése.Megint Pinteára jön ki a helyzet, aki ezúttal bedobja. 19-38.Büntetőt lőhet az óvári csapat. Ismét jön Katona, és ismét belövi. 19-37.Nincs szépítés, és az előny sem tud nőni: Hansen és Pintea lövését is fogja az óvári kapus.Lépéshiba, aztán rossz csere az MKCSE-nél, így két percre kiáll Bardi Fruzsina. Büntetőt lőhet az ETO, Oftedal áll oda, és be is dobja a hetest. 18-37.Groot lemásolja az előző gólt, de most Knedlikovától kapja a gólpasszt. 18-36.Leynaud formában. És Groot is. Előbbi véd, utóbbit indítja, aki gólt dob. 18-35.Hudák lövése a hálóban... az oldalhálóban. Fodor viszont szép gólt dob a túloldalon. 18-34.A hazaiaknál Szalai Zsuzsanna a pályán, mindjárt dob is egy kapufát.Groot növeli a győri előnyt. 18-32. Aztán Kristiansen is. 18-33.Fodor lövését védi a kapus, a túloldalon Tóth sem tud túljárni Leynaud eszén. Groot lövésénél is résen van Gubikova.Kapus nélkül támad a kettős emberhátrányban játszó ETO.Két percre kiküldik Brattsetet. 9 perce gólképtelen a Mosonmagyaróvár. Időt kér a hazai mester. Kapufa megint a támadás vége, de hetest ítélnek a játékvezetők. Bódi is kiáll két percre. Katona jön a büntetőhöz, és be is dobja. 18-31.Hudák lövése pontatlan, Kristiansené viszont a kapuba talál. 17-31.Groot lerohanás végén szerzi a harmincadik győri gólt. 17-30.Hajtai próbálkozását Grimsbö védi. Tomori viszont ismét eredményes. 17-29.Emberhátrányból támadnak a hazaiak, a szélről a kapufát sikerül csak eltalálni. Tomori viszont pontosabban lő. 17-28.Hudák kapufája után Fodor dob gólt. A meccs első kétperces óvári kiállítását Bízik B. kapja.Kristiansen nem ismer kegyelmet, nagyon nagy gólt dob. 17-26.ETO-gól, méghozzá a huszonötödik. Bódi a szerzője. 17-25Áll a játék, ápolni kell Farkast a gólja után. 17-24.Ismét Hudák eredményes. 16-24Tomori gólja a kapusról csorog a gólvonal mögé. 15-24Fodor lövését védi Gubikova. Hajtai gyors gólt szerez. Fodor válaszol rá fél percen belül. 15-23.Hudák lövése elhal a blokkon. Passzívból, szép akció végén Bízik B. dob gólt. 14-22.A remekül védő Scholtz helyére Gubikova áll be a hazai csapat kapujába. Az első győri büntetőt Groot neki lövi a hálóba. 13-22Tomori kíméletlen. 13-21. Grimsbö védésével ér véget az első félidő.Farkas szépít. 12-19. Gyors gólváltás, Bódi a vendégek, Márczy a hazaiak gólszerzője. 13-20Pintea kapja a labdát a kapusától, a hosszú passz pontos, és a román játékos lövése is. 11-19Remekül véd ismét a hazai kapus, Puhalák ejtését hárítja.Tovább nő a győri előny Tomori találatával. 11-18Grimsbö véd, Bódi próbálkozik a túloldalon, itt is védeni tud a kapus, Scholtz.Pintea ellen ítélnek a bírók, jöhet az óvári csapat.Bízik Boglárka góljára Bódi válaszol gyorsan. 11-17Lépéshiba az óváriaknál, két csere az ETO-ban: jön Tomori és Bódi. Hansen szerez gólt. 10-16.Hudák szerez gólt. 10-15. Brattset lövése pontatlan.Grimsbö véd, Puhalák eredményes a lerohanás végén. 9-15.Oftedalt nem tudják megállítani a hazaiak. 9-14. Grimsbö áll most a győri kapuban.Groot talál rést az óvári falon. 9-13.Hazai időkérés. Támadóhiba után jöhet az ETO. Knedlikova szerez gólt a szélről. 9-12Groot átlövése pontos. 9-11.Hudák góljával egy gólra zárkózik az MKCSE. 9-10.Brattset a tízedik győri gól szerzője. 8-10Puhalák értékesíti a ziccert a győri labdaszerzés után. 8-9Kovacsicz Mónika, szépít, aztán Hudák egyenlít. 8-8.Brattset fordul le a védőjéről. 6-7. Knedliková a lerohanás végén eredményes. 6-8Passzívból a blokkra lövik az óváriak a labdát. Aztán Scholtz védése után gyors óvári gól Vukcevictől: ismét egyenlő az állás. 6-6Labdaszerzés, gól, Bízik Réka talál a hálóba. 5-5. Aztán ismét előny az ETO-nál, Knedlikova a gólszerző. 5-6Gyors gólváltás, Bízik B. találatára Oftedal felel. 3-5. Aztán ismét Farkas eredményes. 4-5Bízik Réka lövését fogja Kiss, a túloldalon Pintea nem hibázza el a ziccert. 2-4.Hansen átlövése a hálóban. 2-3Knedliková lövését védi a hazi kapus, Scholtz. Oftedal lövésénél már tehetetlen a kapus. 1-2 Farkas hetesével ismét egyenlő az állás. 2-2Brattset áll ki két percre. Hudák góljával egyenlő az állás. 1-1Kiss védi Hudák próbálozását. Az ellentámadás győri góllal ér véget, Brattset talál a kapuba. 0-1A mérkőzést a hazai csapat kezdi.

Előzetes

A mérkőzés esélyese a hibátlanul listavezető vendégcsapat, az óváriaknak földöntúli bravúrra lenne szükségük, hogy meglepjék a címvédő győrieket. Főleg úgy, hogy hatalmas balszerencse üldözi Bognár Róbert együttesét. A bajnokság kezdete óta a sorozatos sérülések miatt egyetlen alkalommal sem tudott pályára lépni a legerősebb összeállításában az MKC. Több alkalommal közel egycsapatnyi, öt-hat játékos hiányzott. Mosonmagyaróváron úgy gondolták, talán az új esztendő majd változásokat hozhat ez ügyben, s a múlt hétfői edzésen még mindenki a fedélzeten is volt, ám az elmúlt egy hét újabb drámai fordulatot hozott a klubnál.Előbb Zana Maric, aztán Gyimesi Kitti szenvedett bokaszalag-szakadást, majd különböző okok miatt Kopecz Barbara, Simona Szarková és Tilinger Tamara is kidőlt, így a BL-győztes elleni találkozón öt átlövőjét is kénytelen lesz nélkülözni a Lajta-parti gárda. Példátlan sérüléshullám ide, szerencsétlenségek oda, az MKC háza táján – pályán és pályán kívül – mindenki azon dolgozik, hogy a történtek ellenére a csapat kiharcolja a bennmaradást.Az Audi-ETO aligha most ad majd ehhez bónuszpontokat az óváriaknak, a győrieknek is nagy szükségük van ugyanis az újabb sikerre, ahogyan arra is, hogy kicsit könnyebben nyerjenek és látványosabban játsszanak. Az idei találkozókon többször is döcögött a szekér, de minden nehézség ellenére azért sorra húzza be a mérkőzéseit a csapat.„Valóban nem játszunk látványosan, ennek részben az is az oka, hogy a heti két meccs mellett sokat utaztunk, így istenigazából edzeni sem tudtunk rendesen. Valahogy hiányzik a ritmus a mindennapokból. Ezenfelül azt se felejtsük el, hogy a BL első köre, majd az alig egy hónappal ezelőtti világverseny után idén már sokadszor kell formába jönniük a játékosoknak, ami nem annyira könnyű. A január nagyon sokszor ilyen. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezt elfogadjuk, próbálunk tenni ellene, ha az edzésmunka is beáll a megfelelő mederbe. Ami a mostani meccset illeti, bár idegenben játszunk, végre nem kell sokat utazni. Tudjuk, hogy az MKC nincs könnyű helyzetben, de mi a magunk dolgával foglalkozunk, szeretnénk biztosan győzni" – mondta Danyi Gábor , aki egyedül a bokasérüléssel bajlódó Eduarda Amorimra nem számíthat.