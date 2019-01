Női kézilabda NB I - Megyei rangadó: 19-39-re nyert az ETO a Mosonmagyaróvár ellen

19-39-es végeredménnyel győzött az ETO.19-38 a Győrnek az 57. percben.18-36 az állás.18-33 a Győrnek a 48. percben.A 43. percben az állás 17-31, magabiztosan vezet az ETO.A 36. percben 17-26-el vezetnek a győriek.Az eredmény 26 perc után 11-18 az ETO javára.11-9 az állás a 17. percben, vezet az ETO.- Az eredmény 11 perc után 8-7 az ETO javára.6 perc után 4-3-ra vezet az ETO.

Előzetes

A mérkőzés esélyese a hibátlanul listavezető vendégcsapat, az óváriaknak földöntúli bravúrra lenne szükségük, hogy meglepjék a címvédő győrieket. Főleg úgy, hogy hatalmas balszerencse üldözi Bognár Róbert együttesét. A bajnokság kezdete óta a sorozatos sérülések miatt egyetlen alkalommal sem tudott pályára lépni a legerősebb összeállításában az MKC. Több alkalommal közel egycsapatnyi, öt-hat játékos hiányzott. Mosonmagyaróváron úgy gondolták, talán az új esztendő majd változásokat hozhat ez ügyben, s a múlt hétfői edzésen még mindenki a fedélzeten is volt, ám az elmúlt egy hét újabb drámai fordulatot hozott a klubnál.Előbb Zana Maric, aztán Gyimesi Kitti szenvedett bokaszalag-szakadást, majd különböző okok miatt Kopecz Barbara, Simona Szarková és Tilinger Tamara is kidőlt, így a BL-győztes elleni találkozón öt átlövőjét is kénytelen lesz nélkülözni a Lajta-parti gárda. Példátlan sérüléshullám ide, szerencsétlenségek oda, az MKC háza táján – pályán és pályán kívül – mindenki azon dolgozik, hogy a történtek ellenére a csapat kiharcolja a bennmaradást.Az Audi-ETO aligha most ad majd ehhez bónuszpontokat az óváriaknak, a győrieknek is nagy szükségük van ugyanis az újabb sikerre, ahogyan arra is, hogy kicsit könnyebben nyerjenek és látványosabban játsszanak. Az idei találkozókon többször is döcögött a szekér, de minden nehézség ellenére azért sorra húzza be a mérkőzéseit a csapat.„Valóban nem játszunk látványosan, ennek részben az is az oka, hogy a heti két meccs mellett sokat utaztunk, így istenigazából edzeni sem tudtunk rendesen. Valahogy hiányzik a ritmus a mindennapokból. Ezenfelül azt se felejtsük el, hogy a BL első köre, majd az alig egy hónappal ezelőtti világverseny után idén már sokadszor kell formába jönniük a játékosoknak, ami nem annyira könnyű. A január nagyon sokszor ilyen. Ez persze nem azt jelenti, hogy ezt elfogadjuk, próbálunk tenni ellene, ha az edzésmunka is beáll a megfelelő mederbe. Ami a mostani meccset illeti, bár idegenben játszunk, végre nem kell sokat utazni. Tudjuk, hogy az MKC nincs könnyű helyzetben, de mi a magunk dolgával foglalkozunk, szeretnénk biztosan győzni" – mondta Danyi Gábor , aki egyedül a bokasérüléssel bajlódó Eduarda Amorimra nem számíthat.