Női kézilabda NB I - Hoffmann László segíti a Mosonmagyaróvárt

Újoncként nem lehet más a célunk, mint a bennmaradás kiharcolása, ez a szezonban eddig lejátszott mérkőzések alapján tisztán látszik. Tavaly hasonló helyzetben voltunk, akkor a feljutást tűztük ki célul, s a világverseny miatti szünetben megerősítettük a szakmai stábot többek között erőnléti edzővel, dietetikussal, valamint két játékost is igazoltunk, az egyik a többszörös BL-győztes Kovacsicz Mónika volt. Akkor végül sikerült megnyerni a bajnokságot. Most megint léptünk egyet, hiszen Hoffmann László rutinos szakember, a kézilabdát kívül-belül nagyszerűen ismeri, nemcsak játékosként és edzőként, hanem menedzserként, majd klubvezetőként is dolgozott. Az ő meglátásai sokat érhetnek"

– kezdte Horváth Cs. Attila.Hoffmann László elmondta: nagy reményekkel látott munkához, s reméli, közösen el tudják érni a célokat.

Van egy kis nosztalgia bennem, mert nagybátyám révén a környéken sok időt töltöttem el fiatalon. Igaz, akkor még nyoma sem volt ennek az arénának. A mosonmagyaróvári lehetőségek ideálisak, jó a csarnok, nagy létszámú, lelkes a közönség, s a csapat is kezd beérni. Könnyű dolgunk nem lesz, rutinos, nálunk nagyobb múltú együttesekkel kell felvennünk a versenyt, de a keretben végrehajtott minőségi cserékkel, illetve azzal, ha sikerül megtalálni a sok sérülés okát, s ezáltal meg tudjuk azt szüntetni, eredményesek lehetünk"

– mondta dr. Hoffmann László, aki nem ül le a kispadra.„Az edzéseken közösen dolgozunk Bognár Róberttel, aki továbbra is vezetőedző, s ő is meccsel majd a mérkőzéseken" – tette hozzá a sportigazgató.A klub már korábban bejelentette Katona Flóra visszatérését és Simona Szarková leigazolását.Katona korábban már játszott az MKC-ben, másfél év kisvárdai kitérő után húzza magára ismét a mosonmagyaróvári mezt: „Örülök, hogy újra itt lehetek. Szeretném a játékommal hozzásegíteni a csapatot a bennmaradáshoz szükséges pontok megszerzéséhez. Ehhez persze az kell, hogy minél többet játszhassak."Simona Szarková a norvég Storhamar együttesét hagyta ott az MKC kedvéért: „Két okból jöttem el Norvégiából, több játéklehetőséget szeretnék kapni, illetve közelebb szeretnék lenni a családomhoz. Az óvári ajánlatot azért fogadtam el, mert több szlovák válogatottbeli társam, barátom is játszik itt, így nem teljesen ismeretlen közegbe érkeztem."