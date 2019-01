Női kézilabda NB I - Győri Audi ETO - MTK 36-29

Pintea egyenlít ezúttal is. 2-2

Nagyon megnézi a vonalat most Pintea, azzal nincs is gond a bejátszás után. Azzal inkább van, hogy a kapufát találja el.

Termány dob gól, és menetrend szerint jön is a gyors győri válasz: Hansen a gólszerző. 6-8

Védekezési stílust vált az ETO, ez eredményes is, hiszen nem jutnak lövésehez a vendégek. Puhalák ezúttal eredményes a szélről. 11-13 .

Jó a védekezés ezúttal is, de a támadásba hiba csúszik. Szerencsére az MTK gyors akciójába is, mert hosszú az előrepassz.

Belemenés az MTK-nál, Knedlikova lövését fejjel védi Lajtos. Szerencsére nem esett baja a vendégek remekül védő kapusának. Tóth Eszter szerez gólt, és ebbe bele is sérül. 13-14

Knedlikova lövését is megfogja Lajtos. Tóthot még mindig ápolják.

Jó a győri blokk, és jó a védés is utána Leynaud-tól. Aztán végre itt a győri vezetés: Groot átlövése töri át a gátat. 15-14. Időt kér az MTK 20 másodperccel a félidő vége előtt. Leynaud véd végül a félidő végét jelző dudaszókor.

3615 fő szurkol az Audi Arénában. Kezdődik a második félidő. Bódi, Tomor, Oftedal, Brattset, Fodor és Hansen, no meg Leynaud a győri csapatban ezúttal a kezdődobáskor.

Karnik dob gólt. Labdát veszít az ETO, Fekete iramodik meg, és ő is betalál. 18-17

Bánfai góljára Hansen válaszol. 25-22. Dakost is kiállítják két percre.

49. perc

Bódi lövése a kapuban. 28-22. Szép testcsellel játssza magát helyzetbe Bánfai, és be is talál a kapuba, Oftedal azonnal góllal felel rá. 29-23. Grimsbö állt be közben a győri kapuba.