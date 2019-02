Női kézilabda NB I - Bravúrok után meglepetésekkel is készül a Mosonmagyaróvár

Ráadásul a Lajta parti város sportgáláján, a tavalyi eredményeknek öszönhetően, az év csapata is az MKC lett. Bár a ten nem lesz bajnoki találkozó, természetesen nincs megállás, az edzések napi szinten folynak, s ami valószínűleg a bravúros sorozatnak is öszönhető, a jövő szombati, MTK elleni fővárosi mérkőzésre, már most ét szurkolói busz megtelt!



A bajnoki rendszernek „ öszönhetően", legközelebb március végén lép pályára hazai örnyezetben a mosonmagyaróvári gárda, igaz akkor, három napon belül étszer is. Ezen találkozókra egyébként meglepetésekkel is észül a klub, amelyekről a ésőbbiekben tájékoztatja majd népes szurkolótáborát.



Hír még a csapat kapcsán, hogy a napokban Kopecz Barbara a felnőtt -, míg Herczeg Lili az utánpótlás válogatottnál töltött néhány napot. A rutinos kapus Scholtz Andrea túl van a térdműtétjén, rá több hónapos kihagyás vár, viszont Gyimesi Kitti már teljes erőbedobással edzhet, így a övetkező fordulóban már ott lehet a társai özött. Egy játékossal ökkent az MKC kerete, a sorozatos sérülésekkel bajlódó horvát válogatott Zana Maric és a klub özös megegyezéssel szerződést bontott, az átlövő már haza is utazott.