Női kézilabda NB I - Bízik Réka extrája kevés volt, simán győzött a DVSC Mosonmagyaróváron

A tizedik helyen álló Eu-Fire Mosonmagyaróvár a hatodik DVSC-t fogadta a női NB I 21. fordulójában. Az első negyed órában fej-fej mellett haladtak a csapatok, ekkor 6-6 volt állás. Mindkét oldalon sokat hibáztak a játékosok, a zavaron azonban a vendégek lettek hamarabb úrrá. Vantara-Kelemen Éva három góljának köszönhetően 10-7-re ellépett a Loki. Nem sokkal a félidő vége előtt Bízik Réka beállt és két és fél perc alatt három gólt szerzett, így a szünetben csak kettővel 15-13-ra vezetett Köstner Vilmos csapata.A második játékrészt ellenállhatatlanul kezdték a vendégek, akik egy 5-1-es rohanással eldöntötték a találkozót. Vantara-Kelemen Éva és Kovács Anna számolatlanul lőtte a gólok, Oguntoye Viktória pedig remekelt a kapuban. Hazai oldalon csak Bízik Réka és az egész héten betegséggel küszködő Herczeg Lili nyújtott kiemelkedőt, ez pedig nem volt elég. A Debrecen végül teljesen megérdemelten, 29-22-re győzött az UFM Arénában. A Mosonmagyaróvár egyébként újoncot avatott ezen a találkozón: a 15 éves Fritz Noémi először kapott lehetőséget az NB I-ben. A fiatal kapus az utolsó öt percben lépett pályára és egy védést is bemutatott. A meccs legjobbja a parádésan játszó, nyolc gólt szerző Bízik Réka volt.1100 néző, UFM Aréna, MosonmagyaróvárFelhő, ÖcsiDányi – Kovacsicz 2, Kopecz 2, Horváth B. 1, Tilinger 2, Szarková 4, Hajtai 1.HERCZEG, Fritz (kapusok), Vukcevic, Domokos 1, Gyimesi, Bardi 1, Hudák, BÍZIK R. 8 (1), Katona.Bognár RóbertOGUNTOYE – Varsányi 1, KOVÁCS A. 7 (3), Tóvízi 2, Bulath 1, DESPOTOVIC 5, VANTARA-KELEMEN 6.Szabó D. (kapus), Punko, Bordás, Zamfirescu, Grigel 2, Szabó P., Borgyos 1, ARANY 4.Köstner Vilmos1/1, ill., 3/38 perc, ill., 8 perc„A Debrecen nagyon jól felkészült belőlünk és ezt nem tudtuk lereagálni. A szerencse sem volt velünk, hiszen kilenc kapufát dobtunk, ettől függetlenül megérdemelten nyertek a vendégek. Sajnos Bízik Rékán kívül ma senki sem nyújtott extrát. A jövő héten megpróbáljuk egy kicsit felrázni a csapatot, mert még fontos meccsek várnak ránk."„Alaposan kielemeztük a Mosonmagyaróvár játékát. A nyitott védekezésre és a gyors indulásokra is megvolt az ellenszerünk, ráadásul a kapusunk is remekelt. Fontos volt, hogy összeállt a védelmünk. Megérdemelten győztünk egy erős csapat otthonában."