Női kézilabda NB I - Az Érdet fogadja a Mosonmagyaróvár

Dr. Hoffmann László, az MKC sportigazgatójának és Bognár Róbert, a csapat vezetőedzőjének esélylatolgatása a mérkőzés előtt:



Dr. Hoffmann László:



Nekünk most elsősorban azt kell bebizonyítanunk, hogy már nem az a csapat vagyunk, amelyiket az Érd legázolt az otthonában. Ott voltam és így szerencsétlenségemre láttam azt a találkozót és ezért szerdán én is pontos képet látok majd arról, hogy mennyit fejlődtünk. Az érdiek a bajnokság negyedénél találták meg a csapatukat, de azóta tartani tudják a dobogós helyüket, ami mindenképpen dicséretes, hiszen több csapat pályázik a bronzéremre. A válogatott kapusuk Janurik Kinga teljesítménye határozza meg a védekezésüket, viszont támadásban erősek, mert előre gyors és gólerős játékosaik vannak Nem fognak lebecsülni bennünket, mert az elmúlt hetekben elért eredményeik most már minden ellenfelünket óvatosságra intenek. Egy élvezetes találkozóra számítok tehát, ahol el kell hinnünk, hogy még az Érd is legyőzhető. Nekünk most nem jött jókor a válogatott szünet, hiszen lendületben voltunk. Az is szokatlan még, hogy több játékosunk a különböző válogatottakkal készül, de mindezeket a pozitív oldalra kell helyezni. Az UFM Aréna atmoszférája most is nagyon sokat segíthet nekünk, hiszen az érdi csapat sem annyira biztos idegenben.



Bognár Róbert:



A bajnokság során a legrosszabb mérkőzésünket játszottuk Érden és ezt mindenképpen feledtetni szeretnénk. Pontos képet akarunk látni arról, hogy mennyit léptünk előre és hogyan tudunk kézilabdázni most egy olyan kiváló csapat ellen, mint az Érd. A vendégek számára is fontos lesz a szerdai találkozó, hiszen nagy csatában vannak a Siófokkal és Váccal a dobogó harmadik fokáért. Nehezen indult a számukra ez a bajnokság, de viszonylag hamar rendezték a soraikat és stabil élcsapatnak számítanak az élvonalban. Abban biztos vagyok tehát, hogy egy nagyon élvezetes mérkőzést játszunk majd egymással és azt pedig remélem, hogy ebben a bravúr lehetősége is benne lesz. Szerencsére semmilyen teher sincs rajtunk és én azt gondolom, hogy nekünk már nem is kell hátrafelé néznünk. Viszont az önbizalmunk sem túlzott, tehát pontosan tudjuk, hogy csak akkor bizakodhatunk, ha ismét a maximumot tudjuk nyújtani. A válogatott játékosaink, Bízik Réka, Herczeg Lili, Kopecz Barbara és Simona Szarková a hét elején jöttek vissza, de én azt remélem, hogy feltöltődve a válogatott szereplésektől. Megpróbálunk tehát nekimenni az érdi csapatnak is és a mosonmagyaróvári szurkolók támogatásával ez sikeres lehet.