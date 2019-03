Női kézilabda NB I - Audi ETO-Siófok 35-27 - sok-sok fotó

Előny a vendégeknél egy újabb üres kapus góllal, Nze-Minko szerzi ezt is. 3-4 . Aztán Leynaud nagyon jól jön ki a kapujából egy előreguruló labdánál. Bódi egyenlít. 4-4 .

Leynaud kap kétperces büntetést, egy kis zavar volt most a játék újraindulásakor. Grimsbö jön a helyére. Nincs gól kettős siófoki emberelőnyből, viszont kiállítanak egy siófokit is, Nze-Minkót.

Grimsbö védése után az egyenlítésért támadhat az ETO. A kiállítások leperegnek, törlésre is szükség van, egy kicsit most fújhatnak a csapatok.

Hansen labdaszerzése után Tomori dob gólt. 7-8 . Siófoki időkérés miatt áll most egy kicsit a játék. Pinteát ismét kiküldik két percre. Böhme büntet büntetőből. 7-9 .

Győri labdaszerzés, Groot rohan, és kapja is a labdát Görbicztől. Gól a vége. 13-13 .

Hansen ma elkapta a fonalat. 16-15 . Nze-Minkóra kijön egy győri játékos. Nem is ő, hanem Jezic a gólszerző. Hansen még a dudaszó előtt válaszol rá. 17-16 .

Nze-Minko és Hansen is hat-hat gólnál jár.

Belemenés a vendégeknél. Három góllal még nem vezetett az ETO. Most sem fog, mert hiba csúszik a támadásba, Böhme pedig betalál. 19-18 .

Böhme szerez gólt a szélről. 21-20 . Győri hetes ismét, Groot ezt is bedobja. 22-20 .

Passzívból Oftedal tör be, és harcol ki hetest. Groot jön, és megint bedobja a büntetőt. 23-21 .

42. perc

Brattset kapja a bejátszást Groottól, lefordul, és be is lövi első gólját. 24-22. Beállóból eredményes a siófoki csapat is, Jezic fordul le a védőjéről. 24-23.