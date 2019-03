Női kézilabda NB I - Audi ETO-Dunaújváros online közvetítés szerda 18 óra

A győriekkel kapcsolatos hír, hogy – minden bizonnyal a szeméremcsonti ízület gyulladása miatt – Veronica Kristiansen nem tagja a norvég női válogatott legfrissebb keretének. Meghívót kapott ugyanakkor Stine Oftedal és Kari Brattset.

A győri gárda a bajnokságban még hibátlan és ezt az állapotot szeretné megőrizni a lefújás után is. Danyi Gábor vezetőedző így várja a találkozót: „A fiatal újvárosiak teher nélkül játszhatnak, ennek ellenére azt gondolom, számunkra kötelező a győzelem megszerzése. Emellett arra is ügyelni kell, hogy figyelve a szombati BL-meccsre, megfelelően elosszuk játékosaink terhelését."A győrieknél várhatóan több lehetőséget kap Amorim, s lehet, Leynaud is pályára lép.