Női kézilabda NB I - Audi ETO-Dunaújváros 36-25

Az ETO kezdi a meccset. Az első akció mindjárt góllal fejeződik be: Oftedal eredményes. 1-0 .

Labdát veszít az ETO. Gyorsan indulnak a vendégek, és sikerül is az egyenlítés. 6-6 . Görbicz góljával megint előny az ETO-nál. 7-6 .

Valaki az előző újvárosi támadásba belesípolhatott, de nem a játékvezető volt az, így most arra kérik a szurkolókat, hogy a síp használatát mellőzzék. Szépítenek a vendégek, Grosch a gólszerző. 10-8 .

Kapus nélkül támadnak a vendégek. Belemenéssel ér véget az akció. A győri támadás végén Boutit is kiküldik két percre, Groot pedig hetest dobhat. 12-9 .

Bódi szerez labdát, és ha már ez ilyen jól sikerült, el is rohan vele a másik kapuig. 16-11 .

Dunaújvárosi hetes, Szekerczés jön, és be is dobja. 16-12 . Hansen lövése a kapus kezéről pattan a kapuba. 17-12 .

Kiss Éva két védést mutat be egy percen belül, de a túloldalon sincs gól.

Szalai talpról próbálkozik, Kiss véd. A túloldalon Amorim veszi be a kaput. 23-16 .

45. perc

Indul Kristiansen, labdát is kap, be is dobja. 25-16.