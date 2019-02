Női kézilabda NB I - A Mosonmagyaróvár óriási csatában legyőzte a Kisvárdát - fotók

Eredmény:

A tabella:

A vendégek a meccs utolsó 13 percében csak kétszer találtak a hálóba. A mezőny legeredményesebb játékosa a házigazdák balszélsője, Bízik Réka volt nyolc góllal.Női NB I, 14. fordulóUFM Aréna, Mosonmagyaróvár, 1000 nézőJv.: Felhő, ÖcsiMKC: SCHOLTZ – KOVACSICZ 6, TILINGER 6 (3), Horváth B., Vukcevic 1, SZARKOVÁ 5, Hajtai 1. Csere: Dányi, Gubiková (kapusok), Hudák, BÍZIK R. 8 (2), Kopecz 1, Domokos, Bardi, Bízik B. 1. Vezetőedző: Bognár RóbertKisvárda: Pásztor – BENKO 7, Dragut, Milanovic-Litre 4, Radojevics 1 (1), GUIALO 5, Milovesics 3. Csere: Kordowiecka (kapus), Tamires 3, Rebicová 4, Klikovac, Khakunova 1, Orbán. Vezetőedző: Vlatko DonovicHétméteresek: 5/5, ill., 4/2Kiállítások: 8 perc, ill., 6 percRemekül kezdte a Mosonmagyaróvár a Kisvárda elleni mérkőzést. Scholtz Andrea több bravúrt is bemutatott. A védelem keményen állta a vendégrohamokat, elől pedig Simona Szarková, Kovacsicz Mónika és Tilinger Tamara szállította a gólokat. Az MKC 6-4-re, majd 9-6-ra is vezetett. A legnagyobb különbség a 18. percben volt a két csapat ekkor, néggyel ment a hazai csapat (12-8). A félidő hajrájában tovább növelhette volna előnyét a Mosonmagyaróvár, de négy 100%-os ziccer is kimaradt, így közelebb zárkóztak a vendégek.Az MKC 16-14-re vezetett a szünetben, de a második félidő elején az öltözőben maradtak Bognár Róbert tanítványai. A Kisvárda egy 5-1-es rohanással megfordította az állást (17-19), de ez nem fogta meg Tilinger Tamaráékat.A hazai szurkolók legnagyobb bánatára a kirobbanó formában védő Scholtz Andrea a mérkőzés hajrájában súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett. Az orvosi stáb kézben vitte le a pályáról. A mérkőzés hajrájában azonban még ő is szemtanúja volt annak, hogy a több mint fél éves kihagyás után visszatérő Dányi Bernadett kivédte az ellenfél hetesét. A végjáték óriási csatát hozott, amiből végül az MKC jött ki jobban. Bízik Rékáék higgadtsága 29-28-as győzelmet és két pontot ért. Az óváriak a Dunaújváros után újabb nagy skalpot szereztek a Kisvárda legyőzésével.Bognár Róbert, az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Az első 25 percben hiba nélkül játszottunk. Ilyen jól még egyszer sem teljesítettek a lányok. Óriási meccs volt a mai, ahol egy kiváló ellenfelet sikerült legyőznünk. Ennyit jelent a hazai pálya. Nagyon sajnálom Scholtz Andreát, reméljük, hogy nem súlyos a sérülése. Érte győztünk!"Vlatko Donovics, a Kisvárda vezetőedzője: "Az első félidőben szellős volt a védekezésünk. Tizenhat gólt kaptunk, ennyit az ETO sem lőtt nekünk. A második félidőben már jobban játszottunk, de ez is kevés volt. A hajrában jöttek a hibák, és a játékvezetők is hoztak érdekes ítéleteket. Ennek ellenére gratulálok a Mosonmagyaróvárnak, amely egy kiváló csapat."1. Győri Audi ETO KC 15 15 - - 569-385 30 pont2. FTC-Rail Cargo Hungaria 15 14 - 1 510-365 283. Siófok KC 14 10 1 3 422-323 214. Érd HC 13 9 1 3 391-370 195. GVM Europe-Vác 13 8 - 5 361-347 166. Debreceni VSC-Schaeffler 14 7 1 6 386-381 157. Alba Fehérvár KC 14 7 1 6 388-391 158. Kisvárda Master Good SE 14 6 2 6 367-355 149. Dunaújvárosi Kohász KA 13 5 - 8 334-337 1010. Mosonmagyaróvári KC SE 14 4 - 10 309-396 811. MTK Budapest 15 2 3 10 380-432 712. Békéscsabai ENKSE 14 2 2 10 360-477 613. Moyra-Budaörs 13 1 1 11 331-415 314. Eszterházy SC 13 1 - 12 271-405 2