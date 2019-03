Női kézilabda MK döntő - Tizennegyedik kupagyőzelmét szerezte a győri csapat - Fotók

1. perc A fehérben játszó győri csapat kezdi a meccset. Görbicz lövése nem jó, a túloldalon Leynaud véd. 2. perc Belemenést fújnak a győri akció végén. Leynaud nagyot véd a ferencvárosi balszélső lövése után. 3. perc Amorimé az első gól a meccsen. 0-1. Lukács pattintott lövés a kapu fölé megy. 4. perc Háfra lövését Brattset blokkolja. 5. perc Pena lövése a kapufán csattan, Brattset kap nagyszerű passzt és dob gyors győri gólt. 0-2. Leynaud megint véd, a kispárgázott lövés után Kristiansen szerez újabb gyors győri találatot. 0-3. 6. perc Ezúttal a Fradinál láttak támadó szabálytalanságot. ETO-gól nincs a túloldalon ezúttal. 7. perc Schatzl töri meg a fővárosiak gólcsendjét. 1-3. 8. perc Amorim harcol ki hetest, Görbicz pedig értékesíti azt. 1-4. 9. perc Bíró tudja védeni Kristiansen lövését. 10. perc Mészáros szerez gólt. 2-4. Horváthot állítják ki két percre. Oftedal eredményes. 2-5. 11. perc Labdaszerzés után Knedlikova dob gólt félpályáról az üres kapuba. 2-6. 12. perc Újra hiba csúszik a Fradi támadásába, a labdaszerzés után Kristiansen dob gólt az üres kapuba. 2-7. Elek Gábor kér időt. 13. perc Klujber lövését védi a győri kapus. Schatzl a kapufát találha el. Knedlikova ejti a labdát a hálóba. 2-8. 14. perc Leynaud ihletett formában, ezúttal is Klujber lövését fogja. Kristiansen pedig újabb gólt szerez. 2-9. 15. perc Kovacsics lövését is védi Leynaud. 16. perc Klujber góljára Amorim gyorsan felel góllal. 3-10. 17. perc Klivinyi talál utat a lövésig, Leynaud ezúttal tehetetlen. 4-10. Danyi Gábor kér időt. Görbicz beállóba szalad be, Hansen meg hatalmas gólt akaszt a jobb felsőbe. 4-11. 18. perc Klivinyi belemése után támadhat az ETO. 19. perc Groot góljával ér egy tucathoz az ETO. 4-12. 20. perc Schatzl az első duplázni tudó FTC-játékos. 5-12. 21. perc Brattset eredményes beállóból. 5-13. Hetes a túloldalon, Kiss Éva jön a győri kapuba. Klujber belövi. 6-13. 22. perc Győri büntető, Groot belövi. 6-14. 23. perc Újabb hetes a Fradinak. Leynaud a kapufára üti Klujber lövését. Brattst lövését Szikor védi a túloldalon. Oftedal lövésénél tehetetlen a cserekapus. 6-15. 24. perc Pásztor szedi össze Háfra lövése után a kipattanót, és belövi a helyzetet. 7-15. 25. perc Pintea érkezik a pályára. Schatzl ejtésével zárkózik hétre az FTC. 8-15. Nem jó a győri akció. 26. perc Pintea löki Kovacsicsot hetest érően. Pena értékesíti a büntetőt. 9-15. 27. perc Bódi is a pályán. Hansen harcol ki hetest. Oftedal kíméletlenül belövi. 9-16. 28. perc Faluvégi eredményes a szélről. 10-16. 29. perc Groot két emberrel a nyakán szerez gólt. 10-17. Háfra Noémi szép gólt dob. 11-17. 30. perc Tomori lövése kicsivel kapu mellé száll. Kovacsics ellen belemenés az ítélet. Hansen bombagóljával ér véget a félidő. 11-18. 31. perc Kovacsics előtt szabad út marad, be is lövi a helyzetet. 12-18. 32. perc Groot góljára Klujber gyrosan felel. 13-19. Knedlikova a vonalra lép, Brattset ellen büntetőt és kiállítást fújnak. Pena értékesíti a hetest. 14-19. 33. perc Üres a győri kapu, így támadnak emberhátrányban Oftedalék. Passzívból passzol Pinteának Amorim, a román beállót nem lehet lerántani sem. 15-19. 34. perc Kovacsics lövése a hálóban. 15-20. 35. perc Pásztor rálép a vonalra, de Leynaud így is fogta a lövését. 36. perc Rossz a győri bejátszás, Faluvégi szerez gyors gólt. 16-20. Görbicz lövését megfogja Bíró. 37. perc Háromra zárkózik az FTC, Pena a gólszerző. 17-20. Groot passza pocsék. 38. perc Büntetőt dobhat az FTC. Kiss Éva jön a kapuba, Pena belövi. 18-20. Oftedal fontos gólt szerez, a harmadikat a második félidőben. 18-21. 39. perc Brattset eredményes. 18-22. Groot lerántás miatt kiáll két percre. 40. perc Leynaud ismét bemutat egy bravúrt. Bíró is véd egyet. Háfra szerez pattintott gólt. 19-22. 41. perc Lépéshiba Kristiansennél. Kipasszolják a ferencvárosiak a labdát a szélsőig, Schatzl belövi. 20-22. 42. perc Brattset lövését fogja Bíró. 43. perc Pena dob gólt Hansen mellől. 21-22. Groot lövését Bíró védeni tudja. 44. perc Az egyenlítésért támadhat az FTC. Belülvédekezésért heteshez jut a Fradi. Pena belövi. 22-22. 45. perc Danyi Gábor időt kér. Hansen magasra ugrik, és nagy gólt dob. 22-23. Klujber mellé lő. Amorim a kapuba. 22-24. 46. perc Kovacsics. 23-24. Pásztor kiáll két percre. 47. perc Görbicz hetesből lövi századik kupagólját. 23-25. Groot az üres kapuba lő. 23-26. 48. perc Két percre kiáll Kristiansen. Klujber negyedik gólját lövi. 24-26. 49. perc Görbicz pazar passzát Groot váltja gólra. 24-27. A győri kínaira Schatzl egy kapufával felel. 50. perc Belemenés Oftedalnál. Klivinyi passza pontatlan. 51. perc Brattset ellen mintha szabálytalankodtak volna, de nincs sípszó. Elek Gábor időt kér. Pena lövése a blokkon elhal. 52. perc Brattset beállóból. 24-28. 53. perc Kovacsics veszi be Leynaud kapuját. 25-28. Groot lövését fejjel védi Bíró, de hetest kap az ETO. Oftedal értékesíti. 25-29. 54. perc Groot a lerohanás végén szorongatott helyzetben Bírót találja el. 55. perc Háfra eredményes. 26-29. Győri büntető jöhet, Groot belövi Szikorának. 26-30. 56. perc Háfra lövés helyett továbbmegy, és így a blokkot is kikerülve szerez gólt. 27-30. 57. perc Időt kér Danyi Gábor. Hansen két embert megver, de szabálytalankodnak ellene. Görbicz belövi a megítélt büntetőt. 27-31. 58. perc Háfra átlövése erős és pontos. 28-31. Újra hetest lőhet az ETO. Groot lövése a jobb alsóban. 28-32. 59. perc Nem jut lövéshez az FTC, nagyon jól védekezik az ETO. 60. perc Brattsetet kiállítják. Pena hetesből szerez gólt Grimsbö ellen (ő ennyi lehetőséget kapott ezúttal). 29-32. Lőni már az ETO sem tud, három góllal nyeri így a kupát.

Minden elismerésem a lányoknak, elsősorban azért, ahogyan az első félidőben kézilabdáztunk, és azért, hogy a második félidőben kritikus helyzetben is tudtunk újítani. A Ferencváros előtt is le a kalappal, de úgy gondolom, megérdemelten győztünk"

Nagyon rosszul kezdtük a meccset, mindent megtettünk, amit az ETO ellen nem lenne szabad. Nagyon későn találtuk meg a megfelelő csapatunkat. Az ETO ma egy Amorimmal és egy Leynaud-val mindenképpen jobb volt, de igazság szerint mi is alájuk játszottunk"

A Győri Audi ETO Kézilabda Club Magyarország és az európai kézilabdázás egyik legmeghatározóbb szereplője. Története során a 2017/2018-as szezonnal bezárólag már négy alkalommal emelhette magasba a Bajnokok Ligája győztesének járó trófeát, s a nemzetközi porondon nyújtott remek teljesítménye mellett a hazai mezőnyben is sikert sikerre halmoz: tizenháromszoros magyar bajnok és tizenháromszoros Magyar Kupa győztes. A felnőtt keretben számos hazai és külföldi sztár foglal helyet, s a klub vezetése a feltörekvő fiatal tehetségek képzésére is nagy hangsúlyt fektet az egyedülálló utánpótlás-bázisa adta lehetőségek kiaknázásával.

- nyilatkozta Danyi Gábor, aki az első trófeáját nyerte a Győr vezetőedzőjeként.Hozzátette: csapata nagyon jól játszott a meccs nagy részében, és annak ellenére, hogy a Ferencváros óriásit küzdött, és komoly hátrányból is visszakapaszkodott, nem érezte, hogy elveszíthetik a mérkőzést.- magyarázta Elek Gábor, a Ferencváros trénere.Hozzáfűzte: ellenfelük sokat profitált a tapasztalatából, az FTC pedig talán a játékosok fiatal korából adódóan többet hibázott.A címvédő Győr csapata 32-29-re legyőzte a Ferencvárost a női kézilabda Magyar Kupa vasárnapi fináléjában, a debreceni Főnix Csarnokban rendezett négyes döntő második játéknapján.A győriek 18. alkalommal jutottak a fináléba, és immár 14 kupagyőzelemmel büszkélkedhetnek. A 12-szeres aranyérmes fővárosiaknak ez volt a 21. döntőjük. A két csapat hetedszer találkozott az MK-fináléban, egy ferencvárosi siker mellett az ETO hatodszor nyert.A 23. percben még kilenc góllal vezetett a Győr, a 44. percben viszont egyenlített a Ferencváros, a vezetést azonban egyszer sem tudta átvenni a meccsen. A győriek legeredményesebb játékosa a holland Cornelia Nycke Groot volt nyolc góllal, a másik oldalon a spanyol Nerea Pena hétszer volt eredményes.Eredmény, döntő:Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 32-29 (18-11)gólszerzők: Groot 8, Oftedal 5, Brattset 4, Hansen, Görbicz, Amorim, Kristiansen 3-3, Knedliková 2, Pintea 1, illetve Pena 7, Háfra 5, Kovacsics, Klujber, Schatzl 4-4, Faluvégi 2, Pásztor, Mészáros, Klivinyi 1-1A fővárosiaktól Szemerey Zsófia, a holland Danick Snelder és a montenegrói Djurdjina Malovic, a címvédő győriektől Fodor Csenge, és az idény végén távozó norvég Nora Mörk hiányzott. A két csapat idén már negyedik alkalommal találkozott, január 2-án a bajnokságban 39-33-ra győzött az ETO, majd február 2-án és március 2-án a Bajnokok Ligája középdöntőjében egyaránt 32-32-es döntetlent játszottak egymással.Az FTC több mint hat perc után szerezte első gólját, mert több hibát is elkövetett támadásban, ezt kihasználva a címvédő 3-0-ra ellépett. A játék képe nem változott, ezért Elek Gábor vezetőedző 7-2-es hátránynál időt kért. A győriek kiválóan védekeztek, a világbajnok francia Amandine Leynaud remekül védett, a túloldalon viszont a hatékony védelem és a jó kapusteljesítmény is hiányzott.A fővárosiak egy 3-0-s sorozattal némileg kozmetikáztak az eredményen, de a hajrában is alig-alig volt kivédekezett győri támadás, így az ETO a szünetben 18-11-re vezetett.A második felvonást remekül kezdte az FTC - egyre jobban védekezett, hatékonyan lőtt, Bíró Blanka pedig egyre többet hárított -, így egy 6-1-es szériával 20-18-ra felzárkózott.A 23. percben még kilenc góllal vezetett a Győr, a 44. percben viszont Kovacsics Anikó és Nerea Pena irányításával sikerült az egyenlítés a Ferencvárosnak. Danyi Gábor időkérése után csapata megint pontosabbá vált, és egy 4-1-es sorozattal ismét előnybe került, ezt pedig megőrizte a meccs végéig. Az ETO az utolsó négy gólját hétméteresből szerezte.A négyes döntő legértékesebb játékosa Nycke Groot a Győr holland irányítója lett. Papírforma eredmények születtek a Török Bódog Női Kézilabda Magyar Kupa Négyes Döntőjének szombati elődöntőiben. A Ferencváros könnyedén verte a Dunaújvárost, míg a Győri Audi ETO KC szintén simán diadalmaskodott az Érd felett.A fővárosi zöld-fehérek elleni kupadöntőre március 17-én, vasárnap 18:00-kor kerül sor a debreceni Fönix Csarnokban.A döntő előtt Görbicz Anita, Tomori Zsuzsanna és Danyi Gábor vezetőedző beszélt a várakozásokról:A vasárnapi program:a 3. helyért: Érd-Dunaújváros 15.45döntő: Ferencváros - Győri Audi ETO 18.00A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti!A női kézilabda Magyar Kupa eddigi győztesei és a legutóbbi tíz döntő:13-szoros: Győri ETO KC12-szeres: Ferencváros, Vasas SC5-szörös: Debrecen, Dunaújváros3-szoros: Bp. Spartacus SC2-szeres: Vörös Lobogó, Magyar Posztó, TFSE, Bakony Vegyész1-szeres: Bp. Vörös Meteor, Bp. Szikra, Goldberger SE, Építők KC (Hargita KC)2009, Győr: Győr-Debrecen 32-27 (14-14)2010, Győr: Győr-Ferencváros 33-20 (20-9)2011, Győr: Győr-Debrecen 29-21 (12-14)2012, Győr, Győr-Békéscsaba 42-22 (22-11)2013, Veszprém: Győr-Ferencváros 36-28 (17-11)2014, Dabas: Győr-Ferencváros 34-29 (18-14)2015, Győr: Győr-Ferencváros 29-23 (15-14)2016, Szigetszentmiklós: Győr-Érd 33-27 (16-12)2017, Kecskemét: Ferencváros-Győr 34-32 (16-15, 29-29) - hétméteresekkel2018, Budapest: Győr-Érd 27-23 (12-13)