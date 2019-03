Női kézilabda MK - Csúcsrangadó lesz a döntőben: a Győri Audi ETO és a Ferencváros is győzelemmel zárta az elődöntőt

Természetesen mindenki a két nagy csapatot, a Győrt és a Fradit várja a döntőbe, viszont a kupában bármi megtörténhet, hiszen egy meccsen múlik minden, tehát ha jól felkészülünk, akkor a napi forma dönt"

Kép forrása: gyorietokc.hu

Az eddigi MK-győztesek:

13-szoros: Győri ETO KC

12-szeres: Ferencváros, Vasas SC

5-szörös: Debrecen, Dunaújváros

3-szoros: Bp. Spartacus SC

2-szeres: Vörös Lobogó, Magyar Posztó, TFSE, Bakony Vegyész

1-szeres: Bp. Vörös Meteor, Bp. Szikra, Goldberger SE, Építők KC (Hargita KC)



A legutóbbi tíz döntő:

2009, Győr: Győr-Debrecen 32-27 (14-14)

2010, Győr: Győr-Ferencváros 33-20 (20-9)

2011, Győr: Győr-Debrecen 29-21 (12-14)

2012, Győr, Győr-Békéscsaba 42-22 (22-11)

2013, Veszprém: Győr-Ferencváros 36-28 (17-11)

2014, Dabas: Győr-Ferencváros 34-29 (18-14)

2015, Győr: Győr-Ferencváros 29-23 (15-14)

2016, Szigetszentmiklós: Győr-Érd 33-27 (16-12)

2017, Kecskemét: Ferencváros-Győr 34-32 (16-15, 29-29) - hétméteresekkel

2018, Budapest: Győr-Érd 27-23 (12-13)

Nem mondanám, hogy biztos a Győr-Fradi döntő. Tökéletesen kell azonban kézilabdáznunk ahhoz, hogy meg tudjuk verni őket. Hiszünk abban, hogy sikerülhet, és nem úgy megyünk oda, hogy a bronzéremért játszunk, hanem úgy, hogy szeretnénk döntőbe jutni, és mindent beleadunk az első mérkőzésen"

Most mindenki a Ferencváros elleni esetleges döntőről beszél, de ne felejtsük el, hogy az Érd is komoly célokkal érkezik Debrecenbe – nagyon kell koncentrálnunk az előttünk álló megmérettetésre. Természetesen a mi tervünk sem más, mint a döntőbe jutás, s szeretnénk is megnyerni, csak úgy, mint tavaly"

Azon az egy mérkőzésen bármi megtörténhet. Mindent megteszünk, hiszen nekünk nincs veszítenivalónk. Hátha sikerül legyőznünk a Győrt, ha összekerülünk. A legutóbbi két egymás elleni meccsünkből bőven meríthetünk erőt, és gondolhatunk arra, hogy van esélyünk. Biztosan vérre menő harc lesz"

Megpróbáljuk tudásunk legjavát nyújtani mindkét találkozón. Nem mi vagyunk az esélyesek a Fradi elleni elődöntőben, de éppen ezért felszabadultan, bátran, vidáman és mosolyogva játszhatunk szombaton, mert mi már azzal óriási bravúrt értünk el, hogy eljutottunk idáig"

A debreceni négyes döntő programja:

szombat, elődöntők:

Dunaújvárosi Kohász KA - FTC-Rail Cargo Hungaria 13.00

Érd HC-Győri Audi ETO KC 15.15



vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.45

döntő 18.00

A címvédő Győr 39-26-ra legyőzte az Érd csapatát a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix Csarnokban zajló négyes döntő első játéknapján., ahol a 12-szeres aranyérmes Ferencváros lesz az ellenfelük vasárnap 18 órától. A fővárosiak 21. alkalommal játszhatnak kupadöntőt. A két csapat hetedszer találkozik az MK-fináléban, eddig ötször az ETO, egyszer az FTC győzött.a legeredményesebb játékosok: Hansen, Amorim 5-5, Pintea, Tomori, Brattset, Knedliková 4-4, illetve Jerabková 7, Krpez-Slezak 5, Lassource 4A győriektől Fodor Csenge és a norvég Nora Mörk, az érdiektől pedig Kiss Nikolett hiányzott sérülés miatt.A norvég Kari Aalvik Grimsbö remek teljesítménnyel kezdett az ETO kapujában, ezt és az érdi hibákat kihasználva csapata tíz perc alatt 7-2-re elhúzott. Bő negyedóra elteltével Danyi Gábor vezetőedző minden kezdőjátékosát lecserélte a pihentetés érdekében, de a csapat lendülete eleinte nem tört meg.Az első félidő folyatatásában kisebb hullámvölgybe kerültek a győriek, ekkor egy 4-0-s sorozattal felzárkózott az Érd, ám a hajrában a címvédő egy 4-1-es szériával válaszolt erre, és a szünetre ismét megnyugtató volt az előnye.A második felvonás elején, tíz percig tudták tartani a különbséget az előző idényben kupadöntős érdiek, ezt követően azonban a Győr nyolc perc alatt egy 6-0-s szériával eldöntötte a meccset (30-19).A végjátékban mindkét oldalon lehetőséget kaptak a fiatalok, akik közül a győri Afentáler Sára például három gólt is dobott.A Ferencváros 33-26-ra legyőzte a Dunaújváros csapatát a női kézilabda Magyar Kupa elődöntőjében, a debreceni Főnix Csarnokban zajló négyes döntő első játéknapján.A 12-szeres kupagyőztes fővárosiak 21. alkalommal jutottak a fináléba.Eredmény, elődöntő:FTC-Rail Cargo Hungaria - Dunaújvárosi Kohász KA 33-26 (17-11)a legeredményesebb játékosok: Klujber 7, Pásztor, Háfra 4-4, illetve Sirián 8, Szalai, Szekerczés 4-4Az erőviszonyok Győr-Ferencváros döntőt ígérnek a női kézilabda Magyar Kupában, amelynek négyes döntőjét ezen a hétvégén rendezik a debreceni Főnix Csarnokban.Az Érd negyedszer jutott a legjobb négy közé, és eddig minden alkalommal érmet szerzett: 2016-ban és tavaly döntőt játszott, 2015-ben pedig harmadik lett.- nyilatkozta az M4 Sporton az érdiek válogatott kapusa, Janurik Kinga.Hozzátette, ha úgy játszanak, ahogyan a Siófok ellen 30-26-ra megnyert bajnoki rangadón, a győriek viszont nem hozzák a legjobb formájukat, akkor van esély a meglepetésre.- fogalmazott Janurik.A címvédő Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Danyi Gábor a klub honlapján közölte : most mindenki a Ferencváros elleni esetleges döntőről beszél, de az Érd csapata is komoly célokkal érkezik Debrecenbe.- szögezte le a tavaly január óta veretlen győriek szakvezetője. Keretéből Fodor Csenge és a norvég Nora Mörk hiányzik sérülés miatt.- mondta.Kovacsics megjegyezte, nyilván a győriek hozzáállása is más lesz a kupadöntőben, hiszen ott már egy trófea a tét, az egyik azok közül, amelyet ők is meg akarnak nyerni.Az FTC-ből a holland Danick Snelder és a montenegrói Djurdjina Malovic hiányzik sérülés miatt.György László,, ahova rajtuk kívül a bajnokság első három helyezettje jutott el.- hangoztatta klubja honlapján a DKKA edzője.A harmadik helyet az FTC szerezte meg, a finálét pedig az ETO nyerte, története során 13. alkalommal.