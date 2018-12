Női kézilabda Eb: Magyarország-Horvátország 24-18

A magyar női kézilabda-válogatott 24-18-ra legyőzte Horvátország csapatát a franciaországi Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában, hétfőn Montbéliard-ban, ezzel nagy lépést tett a középdöntőbe jutás felé.



Eredmény, csoportkör, 2. forduló, C csoport:

Magyarország-Horvátország 24-18 (13-9)



Montbéliard, 2000 néző, v.: Vranes, Wenninger (osztrák)

lövések/gólok: 35/24, illetve 41/18

gólok hétméteresből: 7/3, illetve 4/3

kiállítások: 8, illetve 14 perc



Magyarország:

Bíró - Lukács 2, Kovács A. 5, Kovacsics 4, Mészáros, Háfra 5, Schatzl 5, cserék: Kiss É., Planéta, Tóth G. 1, Pálos-Bognár, Tóvizi 1, Lakatos, Szalai, Kazai 1, Orbán, szövetségi kapitány: Kim Rasmussen



Az első percekben Planéta Szimonetta kihagyott hétméterese, Kiss Éva büntetővédése, Bíró Blanka jó kapusteljesítménye, illetve a magyar csapat számos kihagyott helyzete és hatékony védekezése is a hollandok elleni mérkőzést idézte. A tizedik percben Schatzl Nadine megszerezte századik gólját a válogatottban, majd társai tovább növelték a különbséget.



A válogatott 13 perc alatt csupán két gólt kapott, Kim Rasmussen szövetségi kapitány azonban kisvártatva időt kért, mert javuló védekezésének és Ivana Kapitanovic védéseinek köszönhetően elkezdett felzárkózni az ellenfél (8-5). Kilenc perc alatt csupán egyszer találtak be a magyarok, de a folytatásban Kovacsics Anikó irányításával ismét eredményes támadásokat vezettek. A horvátok Ana Debelic és Dora Krsnik góljaival a hajrában elérték, hogy ne legyen négy találatnál nagyobb a hátrányuk a szünetben.



A második felvonás elején három támadásnál is belemenésért vették el a labdát a horvátoktól a játékvezetők. Ezt kihasználva Schatzl és Kovács Anna góljaival eldöntötte a meccset a magyar csapat (20-12), így a továbbiakban Rasmussen lehetőséget adhatott az első meccsen nem, vagy csak keveset játszott kerettagoknak is.



A magyar együttes - amely sorozatban öt vereség után tudott ismét nyerni - egyszer sem került hátrányba a meccsen.



A mezőny legeredményesebb játékosa Dora Krsnik volt nyolc góllal. Katarina Jezic horvát csapatkapitány, a Siófok beállója egyszer sem talált be.



A kapusok közül Bíró Blanka 28 lövésből 13-at védett, a horvát hálóőrök pedig 32-ből nyolcat.



A két együttes 27. alkalommal találkozott egymással, a mérleg magyar szempontból egy döntetlen és kilenc vereség mellett immár 17 győzelem.



Szombaton a magyar válogatott 28-25-re kikapott az előző Európa-bajnokságon ezüstérmes Hollandiától, szerdán pedig Spanyolország ellen zárja a csoportkört. A négyesből az első három jut tovább a középdöntőbe.



később:

Spanyolország-Hollandia 21.00



további eredmény:

D csoport (Brest):

Románia-Németország 29-24 (14-11)



később:

Norvégia-Csehország 21.00