Női kézilabda EB - Nycke Groot és a leggyönyörűbb két pont

A hajrában a spanyolok már két góllal is vezettek, de az előző kontinenstornán ezüstérmes hollandok fordítottak. Egy szabaddobás után Lois Abbingh az utolsó másodpercben szerezte meg a győztes gólt.



"Kemény volt, és harcolnunk kellett érte, de ez a leggyönyörűbb két pontunk. Remek meccset játszottunk, büszke vagyok, hogy ilyen keményen megdolgoztunk a sikerért" - nyilatkozta Groot, aki kilenc találatával a mezőny legeredményesebb játékosa volt. Erről szerényen csak annyit mondott, sokszor gyors ellentámadás végén, illetve büntetőből talált be, vagyis ezek könnyű gólok voltak.



Ezzel a győzelemmel eldőlt, hogy a hollandok a maximális négy pontot viszik magával a C csoportból a középdöntőbe. A magyar válogatott szombaton 28-25-re kikapott a hollandoktól, hétfőn 24-18-ra legyőzte Horvátországot, a csoportkör utolsó fordulójában pedig Spanyolországgal játszik, de a szerdán 21 órakor kezdődő találkozó eredményétől függetlenül már továbbjutott.