Női kézilabda Eb - Még Rasmussent is meglepte a magyarok remek játéka

Minden elismerésem a spanyoloknak, nagyon gyors, erős, fiatal csapatuk van, edzőkollégám remek munkát végez. Nagyon boldog és meglepett vagyok. A védekezésünk ezúttal is jól működött, támadásban pedig egyre jobbak vagyunk. Némi szerencsénk is volt, de megdolgoztunk érte"

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Sokkal jobbak voltak a magyarok, komoly erőbedobásra lesz szükségünk a középdöntőben"

Még Kim Rasmussen szövetségi kapitányt is meglepte, hogy a magyar női kézilabda-válogatott remek játékkal magabiztosan, hat góllal legyőzte Spanyolország csapatát a franciaországi Európa-bajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulójában szerda este.- nyilatkozta a dán edző a 32-26-os siker után.Hozzátette, hogy együttese nagyon jól összpontosított, és ez is hozzájárult a győzelemhez.A magyar csapat múlt szombaton 28-25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandiától, hétfőn 24-18-ra legyőzte Horvátországot, így a C csoport második helyén végzett.A középdöntő II. csoportjában, Nancyban pénteken a címvédő norvégokkal, vasárnap a németekkel, majd jövő szerdán a románokkal találkozik a válogatott, onnan az első kettő jut az elődöntőbe, a harmadik helyezett pedig az ötödik helyért játszhat.Carlos Viver spanyol szövetségi kapitány elismerte, nem játszottak jól, védekezésben és támadásban sem tudták megoldani a feladatukat.- fogalmazott."Jól működött a védekezésünk és a támadásunk is, nagyon örülök, hogy két pontot viszünk a középdöntőbe" - nyilatkozta Kiss, aki 29 lövésből kilencet védett.Saját teljesítményéről elmondta, egy kicsit nehezen indult számára a meccs, de aztán jókor jöttek a védések. Mivel már kedden megtudta, hogy ezúttal ő lesz a kezdő, volt ideje alaposan felkészülni a mérkőzésre.A magyar együttesnek ezúttal nem voltak hosszabb hullámvölgyei, akkor is gyorsan új lendületet vett, amikor sorozatban két-három gólt szerzett az ellenfél. A Győri Audi ETO KC kapusa erről úgy vélekedett, nagyszerűen segítették egymást a játékosok, egységes csapatot alkottak, így örömjátékot hozott számukra a meccs."Azt beszéltük meg, hogy mindent kiadunk magunkból, amit tudunk, mert szükségünk van a két pontra. Az eredményen is látszik, hogy jól küzdöttünk, a megbeszélt taktikát végre tudtuk hajtani, ez is pozitívum, amiből építkezni tudunk" - nyilatkozta Mészáros, aki egy gólt dobott.A Debrecen jobbátlövője, Kovács Anna kilenc kísérletből háromszor volt eredményes. Meglátása szerint rendkívül összeszedett és fegyelmezett volt a válogatott, így megakadályozta, hogy a spanyolok fordítani tudjanak. A magyarok a szünetben öt, a 46. percben pedig már 11 góllal vezettek, és egyetlen alkalommal sem voltak hátrányban a találkozón.Egy évvel ezelőtt, a németországi világbajnokságon szinte minden meccsen gyengén kezdett a csapat, idén ilyen problémával egyszer sem kellett megküzdenie. Kovács elmondta, kifejezetten figyeltek rá, hogy a spanyolok se tudjanak ellépni tőlük az elején, nehogy futniuk kelljen az eredmény után.A magyarok már a csoportból való továbbjutással elérték, hogy az első kalapba kerüljenek a jövő decemberi, Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének sorsolásakor.