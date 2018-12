Női kézilabda Eb - Kovacsics Anikó, a válogatott csapatkapitánya maradéktalanul elégedett

Látszott, hogy az Európa-bajnokság előtt alakult át a csapat összetétele, és először játszottunk ilyen felállásban. Kellett hozzá a tapasztalat, és kellettek hozzá a mérkőzések, hogy egyre jobban összeérjünk. Meccsről meccsre jobban játszottunk, maradéktalanul elégedettek vagyunk azzal, amit elértünk"

A körbeverésekről nem tehetünk. A norvégoktól és a hollandoktól kaptunk ki, szerintem ők még előttünk járnak és jobb csapatot alkotnak nálunk, de egyre közelebb kerülünk hozzájuk, és utol tudjuk érni őket. Nem tudok negatívumot mondani, jó úton haladunk"

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Sajnálom, hogy haza kell mennünk, de nagyon büszke vagyok a csapatra. Ha esetleg valakinek hullámvölgye van, akkor segítjük egymást, semmiképpen sem temetjük magunkat. Mindig előrenézünk és csak pozitívan gondolkozunk. Egymást biztatva, egymásért küzdve tudtunk hozzáállni a mérkőzésekhez"

A magyar csapat játékosai, miután 31-29-re győztek a román válogatott ellen a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének negyedik fordulójában játszott Magyarország - Románia mérkőzésen Nancyban, a Jean Weille Sportközpontban 2018. december 12-én. MTI/Kovács Tamás

Úgy gondolom, jó úton járunk, de még nem vagyunk a legjobbak. A torna során többször is bizonyítottuk, hogy jól tudunk védekezni. Tudjuk, hogy támadásban vannak még hibáink, ettől függetlenül azt látom, hogy okos gólokra vagyunk képesek. Mindent összevetve elégedett lehetek a mutatott játékunkkal, hiszen mind támadásban, mind védekezésben jó teljesítményt tudunk nyújtani"

Kim Rasmussen, a magyar válogatott dán szövetségi kapitánya a franciaországi női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének negyedik fordulójában játszott Magyarország - Románia mérkőzésen Nancyban, a Jean Weille Sportközpontban 2018. december 12-én. Magyarország-Románia 31-29. MTI/Kovács Tamás

Kovacsics Anikó csapatkapitány maradéktalanul elégedett a magyar női kézilabda-válogatott hetedik helyezésével a franciaországi Európa-bajnokságon.- nyilatkozta az irányító.A válogatott előbb 28-25-re kikapott Hollandiától, majd Horvátországot 24-18-ra, Spanyolországot pedig 32-26-ra legyőzte, így a montbéliard-i C csoport második helyén végzett. A középdöntőben 38-25-re kikapott a címvédő Norvégiától, Németország ellen 26-25-re, Románia ellen pedig 31-29-re nyert, ám négy győzelme és két veresége ellenére nem jutott tovább csoportjából, és a hetedik helyen végzett.- tette hozzá Kovacsics, aki 21 gólt szerzett a hat meccsen.A csapatkapitány úgy vélekedett, nem sokan gondolták volna, hogy a középdöntőben hat ponttal végeznek. A nyári, debreceni junior-világbajnokságon aranyérmes magyar válogatott három tagja, Háfra Noémi, Lakatos Rita és Tóvizi Petra is rendkívül fontos szerepet kapott a kontinenstornán. Kovacsics leszögezte, mindhárom fiatal játékosnak fantasztikus volt a hozzáállása."Noémiről tudtuk, hogy képes a hátára venni a csapatot. Rita éles szituációban elég sokat játszott, nagyon okosan, nagyon pontosan. Ő is azt nyújtotta, amit megbeszéltünk. A csapaton végig az látszott, hogy megy előre, nagyon akar, nem volt olyan momentum, amikor bárki is feladta volna" - hangsúlyozta."Nem vagyunk boldogok, ez nagyon fájó, de hatból négy meccset meg tudtunk nyerni, ebből lehet építkezni. Önbizalmat meríthetünk belőle, hogy ilyen szinten is méltó partnerei tudunk lenni mindenkinek" - nyilatkozta a Ferencváros jobbszélsője, aki a legtöbb időt, meccsenként átlagban több mint 52 percet töltött a pályán és 22 gólt dobott.Klubtársa, Schatzl Nadine kifejtette, nagyon örül, hogy szerdán győzelemmel zárták az Európa-bajnokságot.- fogalmazott a balszélső, aki átlagban több mint 47 percet kapott alkalmanként, és 23 gólja volt.Hangsúlyozta, Kim Rasmussen szövetségi kapitány ért a csapat nyelvén, odafigyel a játékosokra, és arra, hogy minél többet pihenhessenek. Mentálisan nagyon erőssé tette őket, és ez látszik az eredményen.A dán edző emlékeztetett, hogy sok játékost veszítettek el, amióta a válogatottnál dolgozik, így több új embert és több fiatalt kellett beépítenie.- értékelt a szövetségi kapitány.Az Európa-bajnokság pénteki elődöntőjében a házigazda és világbajnok franciák a hollandokkal, az olimpiai címvédő oroszok pedig a románokkal találkoznak. Vasárnap este Párizsban biztosan új Európa-bajnokot avatnak, mert a négy közül egyik csapat sem nyert korábban.A kontinenstorna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, és a további két dobogóshoz hasonlóan kvalifikál a jövő decemberi, kumamotói világbajnokságra.A magyar csapat hetedik helye jó pozíciót jelent az olimpiai selejtező szempontjából. A vb-ről a 2-7. helyezettek - a világbajnok automatikusan ötkarikás résztvevő - játszhatnak a tokiói indulásért, ha nem sikerül a hétbe kerülni a vb-n a válogatottnak, az Eb-ről még bekerülhet a selejtező tornára.