Női kézilabda Eb - Bíró Blanka: a feszes védekezés lehet az erősségünk

A múlt heti Möbelringen Kupa nagyon jó felkészülés volt számunkra. Abból kell kiindulni, ahogyan ott védekeztünk és ott folytatni, ahol abbahagytuk. A feszes védekezés lehet a mi erősségünk és a gyors indításokból szerzett gólok"

A csarnok és a körülmények kiválóak. Tőlünk és a holland csapatból is több kulcsember hiányzik a márciusi selejtezőkhöz képest. Ezúttal is ki-ki mérkőzésre számítok, hiszen láthattuk, hogy az első meccseken bármi megtörténhet"

Én is nagyon izgultam annak idején, de az első mérkőzés után megnyugszik az ember, sőt ha a pályán jönnek a sikerek, akkor már a meccs alatt is le lehet vetkőzni a túlzott izgalmat"

Nem lehetetlen küldetés a hollandok legyőzése, az összpontosítás nagyon fontos lesz. Legutóbbi edzésünkön megbeszéltük, a hollandok közül ki mit szeret csinálni, megpróbálunk azokra felkészülni"

A kapus Bíró Blanka szerint a feszes védekezés lehet a magyar női kézilabda-válogatott erőssége a franciaországi Európa-bajnokságon.- nyilatkozta a csapat péntek délutáni edzését követően a montbéliard-i Axone Arenában a Ferencváros kapusa.A magyarok a norvégiai felkészülési tornán az Európa-bajnok házigazdáktól 25-19-re, a világbajnok franciáktól 19-18-ra, majd a dánoktól 23-16-ra kikaptak. A kontinenstorna C csoportjában szombaton Hollandia, hétfőn Horvátország, jövő szerdán pedig Spanyolország válogatottjával találkoznak, a középdöntőbe az első három helyezett jut be.- magyarázta a kiváló formában lévő kapus.Az előző Európa-bajnokság ezüstérmesével, Hollandiával a mostani torna selejtezősorozatában kétszer is találkozott a magyar válogatott idén márciusban. Győrben és Eindhovenben is egygólos vendégsiker született, azótaBíró elárulta, tapasztalt csapattársaival együtt próbálják nyugtatni azokat a játékosokat, akiknek ez az első felnőtt világversenyük.- vélekedett.Az FTC kézilabdázója hozzátette, legalább a második hely megszerzése a céljuk a C csoportban.Csapattársa, Lukács Viktória is azt hangsúlyozta, hogy a Möbelrigen Kupán látott színvonalat kell tartaniuk védekezésben, és abból kellene a támadásaikat felépíteni.- magyarázta.A jobbszélső szerint a norvégiai edzőmeccseken az összeszokottság hiánya miatt a saját helyzetüket nehezítették meg számos eladott labdával, de már ez is alakul, az edzéseken egyre kevesebbszer fordul elő ilyesféle hiba, és reményei szerint az Eb-mérkőzéseken már egy sem lesz.