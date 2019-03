Női kézilabda BL online - Vipers Kristiansand-Győri Audi ETO KC 26-33

Hiba csúszik a Kristiansand akciójába, de a győri támadás is belemenéssel zárul.

Waade góljára Brattset gyorsan válaszol. 4-5 . Grootot is kiküldik két percre.

12. perc

Aune a szélről a kapufát találja el (Grimsbö is beleért). Jön Tomori, de nem ő lövi a győri gólt, hanem Oftedal. 5-7. Hetest dobhat Sulland, be is lövi Kiss Évának. 6-7.