Női kézilabda BL Final 4 - Fölényes sikerrel döntős a Győr: Vipers Kristiansand - Audi ETO 22-31

A két csapat hetedszer találkozott egymással, az ETO egy vereség mellett hatodszor győzött. Ez volt a győriek 12. elődöntője a legrangosabb európai kupasorozatban. Eddig négy alkalommal a legjobb négy között búcsúztak, háromszor ezüst-, négyszer (2013, 2014, 2017, 2018) pedig aranyérmet nyertek.

Női Bajnokok Ligája, elődöntő: Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand (norvég) 31-22 (18-8)



Gólszerzők: Brattset 8, Görbicz 6, Bódi, Amorim 4-4, Knedlikova, Hansen, Mörk, Oftedal, V. Kristiansen, Tomori, Groot, Fodor, Pintea 1-1, illetve Arntzen 5, Waade, Reistad, Sulland 3-3, Aune, Tomac, Yttereng 2-2, Refsnes, Kristensen 1-1



Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a Győr (4-1), és bár a folytatásban a norvégok kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok kapusa, Katrine Lunde egyre több lövést hárított, a győri kapuban az ugyancsak világ- és Európa-bajnok francia Amandine Leynaud is remekül teljesített.

A gyorsan és pontosan játszó ETO előnye állandósult, ezért a Vipers edzője, Ole Gustav Gjekstad öt perc alatt kétszer is időt kért, ám Eduarda Amorim és Cornelia Nycke Groot vezérletével továbbra is magabiztosan és látványosan kézilabdázott a Győr. Előbbi, a brazil balátlövő védekezésben és támadásban is rendkívül hatékonynak bizonyult, az idény végén távozó holland irányító pedig kiválóan szervezte csapata játékát. Danyi Gábor vezetőedző húsz perc után több cserejátékosát is pályára küldte, közülük a tavalyi BL-döntő hőse, Kiss Éva büntetővédéssel mutatkozott be.

A csapatkapitány Görbicz Anita hétméteresével a 25. percben már tíz góllal vezetett a címvédő (15-5), és ennyi volt a különbség a szünetben is. A második félidőben jobban és felszabadultabban játszott a Vipers, egy 6-1-es sorozattal némileg felzárkózott, ezért Danyi Gábor a 43. percben időt kért. Csapatának norvég beállója, Kari Brattset továbbra is remekelt, de a többiek támadásban és védekezésben sem voltak olyan hatékonyak, mint az első felvonásban.



Az 53. percben Fodor Csenge gólja azt jelentette, hogy minden győri mezőnyjátékos betalált legalább egyszer, és mivel a csapat ismét lendületbe jött, az első félidőben látott magabiztossággal zárta le, és a vártnál is nagyobb fölénnyel nyerte meg a meccset.



15:08 Anastasia két dallal adta meg az alaphangot a meccs előtt. 1. perc A norvégok kezdik a meccset, méghozzá egy nagy Arntzen-góllal. 1-0. 2. perc Brattset egyenlít. 1-1. V. Kristiansen lövését védi Lunde. 3. perc Leynaud védése után Amorim lövése a felső lécről pattan a kapuba. 1-2. Leynaud véd ismét, ezúttal V. Kristiansen lő a hálóba. 1-3. 4. perc Támadóhiba a norvégoknál. 5. perc Amorim a kapufát találja el. 6. perc Arntzen lövését fogja Leynaud. A túloldalon heteshez jut az ETO. Groot belövi, három gól az Audi ETO előnye. 1-4. 7. perc Laynaud-ról végül a gólvonal mögé pattan a Aune lövése. 2-4. Brattset eredményes a túloldalon. 2-5. 8. perc Groot lövését Lunde, Kristensenét Leynaud védi. Aztán eladja a labdát az ETO. 9. perc Amorimot gyűri orrba Arntzen. Hetes és kiállítás. Groot a kapufát találja el. 10. perc Nyitottan védekezik az ETO. Reistad lövését fogja magabiztosan Leynaud. 11. perc Hiba a győri támadásban. Félpályáról próbál gólt dobni Aune a kapujából kinn álló Leynaud-nak, a kapufát találja el. Bódi szerzi az újabb győri gólt, amire időkéréssel válaszol a Vipers edzője. 2-6. J. Kristiansen lövését is védi Leynaud. 12. perc Groot passza után fordul be Brattset, ennek is gól a vége. 2-7. 13. perc Amorim növeli az előnyt. 2-8. Leynaud megint véd. V. Kristiansen lő távolról, Lunde hárít. 14. perc Reistad góljával zárkózik a Kristiansand. 3-8. 15. perc Amorim góljára Sulland válaszol góllal. 4-9. 16. perc Hansen jön Groot helyére. Oftedal szerez remek gólt. 4-10. Újabb időkérés a norvég csapatnál. Reistad eredményes, Brattsettől jön a gyors válasz. 5-11. 17. perc Tomacot állítják ki mezhúzásért a Vipersből. 18. perc Brattset pattintott lövése ellen sincs ellenszere a korábbi győri kapusnak, Lundénak. 5-12. 19. perc Leynaud megint nagyon könnyedén véd, ezúttal Sulland lövését fogja. 20. perc Artnzen lövését is védi Leynaud. Bódi lövését fogja Lunde. Aztán Waade ziccerét is kivédi Leynaud. 21. perc Tomori és Pintea is a pályán. Hiba csúszik ismét a győri támadásba. Hetest lőhet a Vipers, jön Kiss Éva és elképesztő lazasággal hárítja Arntzen büntetőjét. 22. perc A Pintea által kiharcolt hetest Görbicz értékesíti. 5-13. 23. perc Leynaud megint véd. Görbicz meg a szélről pörget a kapuba. 5-14. 24. perc Danyi Gábor kér időt. J. Kristiansent állítják ki két percre, büntetőt dobhat ismét az ETO. Görbicz belövi. Tízet számol a közönség a Vipersre. 5-15. 25. perc Leynaud mosolyog, ezúttal nem kellett védenie, mert fölé megy a Yttereng lövése. 26. perc Tomori nagy gólt dob. 5-16. 27. perc Reistad lő talpról nagy gólt. 6-16. Jön Mörk is. Pintea épp tőle kap labdát első gólja előtt. 6-17. 28. perc Pinteát kell nélkülöznie az ETO-nak két percre. Sullend szerez gólt az első norvég emberelőny elején. 7-17. Sokáig nincs emberelőnyben a Vipers: Ytterenget is kiküldik az orosz játékvezetők. 29. perc Védi Lunde Görbicz lövését. Sulland viszont ziccerbe kerül, és be is lövi. 8-17. 30. perc Jó a norvég sánc, de nem jó Tomori lövése. Hiba csúszik a norvég támadásba, így Mörk kerül helyzetbe, és be is lövi a lehetőséget. 8-18. Félidő. 31. perc Folytatódik az elődöntő. 32. perc Jó a győri sánc, Leynaud pedig megmenti a labdát. Amorim meg gólt lő. 8-19. 33. perc Waade próbálkozását védi Leynaud. Brattsetig jut a labda, be is dobja a helyzetét. 8-20. 34. perc Bódi lő, Lunde védése után Aune eredményes. 9-20. 35. perc Első gólját szerzi Kristensen. 10-20. 36. perc Bódi ejt a kapuba. 10-21. 37. perc Amorimot sáncolják. Kristensent kiküldik két percre ütés miatt. Bódi lő gólt jobb szélről a rövidbe. 10-22. 38. perc Arntzen második gólját lövi. 11-22. 39. perc Kiegészül a norvég csapat, ebben a pillanatban lő gólt Yttereng. 12-22. 40. perc Brattset góljára Arntzen felel gyors góllal. 13-23. 41. perc Waade eredményes. 14-23. Brattset üti be a labdát a kapuba, de nem adják meg a gólt. Az okát mondjuk nem látjuk, hogy miért... 42. perc Arntzen szerez ismét gólt. 15-23. Kapust cserél az ETO, jön Grimsbö. 43. perc Waade gólja után kiküldik két percre Grootot. Danyi Gábor meg időt kér. 16-23. Oftedal harcol ki hetest. Görbicz bedobja. 16-24. 44. perc Grimsbö fogja Aune lövését. 45. perc Brattset dob gólt. 16-25. Reistad belemenésével véget ér a norvég akció. Belmenés a túloldalon is, Hansentől. 46. perc Waade veszi be Grimsbö kapuját. 17-25. 47. perc Hansen dob gólt. 17-26. Büntetőt lőhet a Vipers, Tomac lövését Kiss Éva nem tudja védeni. 18-26. 48. perc Görbicz sokadszor veri meg Lundét büntetőből. 18-27. 49. perc Waade lövi meg a kapufát nagy erővel. 50. perc Passzívban az ETO, Knedlikováról jöhet szabaddobás, aztán Tomori lövése után Pintea harcol meg a labdáért sikeresen. 51. perc Knedlikova lövését védi Lunde. Időkérés a Kristiansandnál. Morais kiejti a labdát, rá a lábára, támadhat az ETO. V. Kristiansen lövése nem jó. 52. perc Knedlikova labdát lop, és a kapuig megy vele. 18-28. 53. perc Refsnes első gólját lövi. 19-28. 54. perc Fodor is megszerzi első gólját. 19-29. 55. perc Grimsbö védése után marad a labda a Vipersnél. Morais próbálkozik a szélről, Grimsbö veszi el a kedvét egy védéssel. 56. perc V. Kristansen szerzi vissza a labdát a Vipers kapuja előtt, Bódi meg gólra váltja a lehetőséget. 19-30. 57. perc Kiss Éva a győri kapuba. Hansen lő kapufát. 58. perc Arntzen átlövésből eredményes. 20-30. Pinteának rossz a bejátszás. Yttereng viszont jó labdát kap. 21-30. 60. perc Tomac lő gólt az utolsó perc kezdetén. 22-30. Hansent a nyakánál fogja rántják le: hetest dobhat az ETO: Görbicz belövi Fagerheimnek. 22-31. Pinteát még kiküldik két percre egy másodperccel a lefújás előtt. Az időntúli szabaddobás Kiss Éva kezében landol.

Ez nem kívánságműsor

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a címvédő Győri Audi ETO KC a Bajnokok Ligája hétvégi, budapesti négyes döntőjének esélyese

Danyi Gábor nem tapasztalatlan a Final Four terén, hiszen másodedzőként eddig mindig ott volt a csapattal, ám most vezetőedzőként azért neki is minden más lesz. Ráadásul óhatatlanul összehasonlítják majd az eredményt elődjével, Ambros Martínnal, aki a Rosztov-Donnal jutott el ismét a négyes döntőre.A címvédő Audi-ETO vezetőedzője tisztában van azzal, hogy milyen nyomás alatt játszik majd a csapat.„Egyrészt természetesnek tartom, hogy majd Ambros Martínhoz hasonlítgatnak, bármit is érünk el. Másrészt ezzel már akkor tisztában voltam, mikor elvállaltam a feladatot. Ha zavarna, korábban is zavart volna, s el sem vállalom azAudi-ETO szakmai munkájának irányítását. Viszont most itt vagyok, s készülök az első Final Fourra vezetőedzőként" – kezdte Danyi Gábor, aki a héten ügyelt arra, hogy maradjanak a megszokott ritmusban.„Egy ilyen hétvége előtt más emóciók jönnek elő, de azt hangsúlyoztam a lányoknak, hogy mindenki ugyanúgy a feladatára koncentráljon, mint eddig. A játékosok is tudják, mennyit tettünk, mennyi energiát fektettünk abba, hogy eljussunk ide. Ugyanúgy készültünk, ahogyan eddig, s szeretnénk folytatni azt a játékot, koncepciót, amelynek mentén most itt vagyunk. Veretlenül az egész év során" – folytatta a szakvezető, aki azt is elárulta, milyen mérkőzésre számít a norvég Vipers ellen.„Teljesen másra, mint amilyen a középdöntőben a két összecsapásunk volt. Hallottam már többször, hogy a szurkolók nagyon optimisták, hiszen kétszer elvertük a norvégokat, de hiba lenne, ha ebből indulnánk ki. Nem is tesszük, a játékosok és a stáb is tisztában van azzal, hogy új meccs lesz a szombati, melyen nem számít, mi történt a múltban. Nyilván ők is levonták a konzekvenciákat, de azzal számolok, hogy vadonatúj dolgok nem nagyon lesznek az ő játékukban sem. Nagy meglepetés egyik féltől sem várható" – fogalmazott a Danyi Gábor, aki szerint nem lesz hatvan percen át tartó rohanás az elődöntőjükön.„Bár mindkét csapat ezt a stílust képviseli, azt gondolom, ez hatvan percig nem lenne hatékony, sőt, inkább kontraproduktív lenne. Komplexen kell gondolkodni, hiszen huszonnégy órán belül vár mindkét csapatra még egy meccs. Éppen ezért biztosan lesznek olyan periódusok, amikor meg kell állni, kicsit lassítani kell a tempón" – mondta a szakember, aki a másik ágon a francia Metz együttesét tartja esélyesebbnek.„Ez persze semmit nem jelent, s nem is gondolkodom azon, melyik ellenfél lenne számunkra kedvezőbb. A BL-döntő eleve nem kívánságműsor. Nekünk egy dologra kell nagyon figyelnünk: aki velünk szembejön, legyőzzük. Elsőként a norvég Viperst, aztán majd utánunk a másik két csapat eldönti a saját sorsát" – mondta végezetül Danyi Gábor."Két-három világszínvonalú játékosuk van minden poszton. Elég, ha csak az átlövőket sorolom: Oftedal, Groot, Mörk, Tomori, Hansen. Mindannyian vezéregyéniségek hazájuk válogatottjában. Egy ilyen csapatot rendkívül nehéz legyőzni" - nyilatkozta a dán edző az európai szövetség honlapján.Rasmussen hozzátette, lehetséges, hogy védekezésben van gyenge pontja az ETO-nak, de ebben is sokat javult, ezért nem hiszi, hogy bármelyik riválisa képes lesz nyerni ellene.A négyszeres BL-győztes győriek szombaton 15.15-től a norvég Vipers Kristiansanddal találkoznak az elődöntőben, a Papp László Budapest Sportarénában. A másik ágon az orosz Rosztov-Don és a francia Metz HB mérkőzik egymással. A helyosztókat vasárnap rendezik.A magyar válogatott másodedzője, Siti Beáta szerint aki le akarja győzni a győrieket, annak le kell lassítania a címvédő játékát."Először is Oftedalt és Grootot hibázásra kell kényszeríteni, és elérni, hogy a csapat ne vezethessen olyan gyors támadásokat, amilyeneket szokott" - tette hozzá.David Davis, az ugyancsak BL-elődöntős Telekom Veszprém férficsapatának vezetőedzője hangsúlyozta, hogy a Győr még kollégája és honfitársa, a szintén spanyol Ambros Martín tavaly nyári távozása után is rendkívül erős."A klubvezetők rendszerint jó játékosokkal erősítenek, és az új vezetőedző, Danyi Gábor nagyszerű munkát végez, ezért esélyesként kell számon tartani a csapatot" - nyilatkozta.Davis szerint az ellenfeleknek akkor lehet esélyük az ETO ellen, ha igazán jó napot fognak ki, és a védekezésük, valamint a kapusteljesítményük tökéletes lesz."Kemény küldetés megakadályozni a magyar csapat győzelmét, hiszen gyakorlatilag otthon játszik" - vélekedett a Davis.