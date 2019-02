Női kézilabda BL - Sérülten játszik az Audi ETO norvég kézilabdázója - Audi ETO-Vipers online 19.30

- Sérülten játssza végig a szezont Veronica Kristiansen , a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának norvég balátlövője. A 28 éves játékos a Verdens Gang című norvég portálon elmondta, egy gyulladás miatt ágyékfájdalommal küzd, ami a medencecsont környékére is kisugárzik, és főleg hirtelen mozdulatok esetén jelentkezik.

Nyáron három hónapra felfüggesztek mindent, ami kézilabda. Remélem, ezzel elkerülhetem a műtétet"

- nyilatkozta. Hozzátette, panaszai tavaly ősszel jelentkeztek először, de mostanság némileg csökkentek, miután mérsékelte az edzések intenzitását, és folyamatosan kezelik a sérülését.

Korábban

A 2. csoportban listavezető Győri Audi ETO KC szombat este a norvég Vipers Kristiansand együttesét fogadja, amely versenyben van a csoport második helyéért. A hazaiaknál a brazil balátlövő Eduarda Amorim és a norvég jobbátlövő Nora Mörk továbbra sem játszhat sérülés miatt. Ott lesz viszont a pályán az ugyancsak norvég Kari Brattset, aki tavaly nyáron éppen a Viperstől igazolt a magyar bajnokhoz.A világbajnoki ezüstérmes beálló a norvég klub honlapján elmondta, nagyszerűen érzi magát Győrben, de hiányoznak neki korábbi csapattársai, mivel szép időszakot töltött Kristiansandban, ahova nagyszerű érzés lesz visszatérnie, és a szombati, hazai meccset is nagyon várja.

Egy kicsit furcsa lesz a Vipers ellen játszani, hiszen mindenkit jól ismerek a csapatban, és sok jó barátom van ott. A csapat hihetetlenül jól teljesít a BL-ben, a klub nagy lépést tett a helyes irányba"

Így juthat el az Audi ETO kézilabda meccsre, ha autóval közlekedik

Az Audi ETO térképe

Karl Erik Böhn-re emlékeznek

A magyar női csapatok hétvégi programja



szombat

Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 3. forduló:

Krim Mercator Ljubljana (szlovén) - FTC-Rail Cargo Hungaria 15.00

Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand (norvég) 19.30



Az állás: 1. Győri Audi ETO KC 11 pont, 2. Vipers Kristiansand 8 (175-157), 3. CSM Bucuresti (román) 8 (184-179), 4. FTC-Rail Cargo Hungaria 5, 5. Krim Mercator Ljubljana 3, 6. Thüringer HC (német) 1



vasárnap

EHF Kupa, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, B csoport:

Siófok KC-TusSies Metzingen (német) 15.00

Az állás: 1. Siófok KC 10 pont, 2. Herning-Ikast (dán) 6, 3. TusSies Metzingen (német) 4, 4. IK Sävehof (sévd) 0

- magyarázta.A két együttes 2004-ben és 2005-ben egy év alatt négyszer is játszott egymással az EHF Kupában, háromszor a Győr nyert, egyszer a norvégok.A klub felhívja a szurkolók figyelmét, hogy az Audi Aréna Győr szomszédságában zajló útépítési munkálatok miatt forgalmirend-változás lépett életbe. Mérkőzésekre az Audi Aréna Győrbe a belváros felől érkező szurkolók a murvás parkolót kizárólag az 1. sz. főút Mártírok útján végig haladva, a likócsi körforgalomból a Pesti útra kanyarodva tudják megközelíteni.(A Pesti útra az Ipar utca felől behajtani tilos jelzés van érvényben, míg a Tóth László utca továbbra is zsákutca az Audi Aréna Győr előtti szakaszon, azaz ebből az irányból érkezve nincs lehetőség megközelíteni a murvás parkolót.)A parkoló irányából a gyalogos átjárás továbbra is biztosított, így az Audi Aréna Győr gond nélkül megközelíthető.A 2014. február 2-án hosszú betegség után elhunyt az Audi ETO egykori trénere, valamint a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltő – a csapattal egészen az EB-bronzéremig menetelő – Karl Erik Böhn.Halálának évfordulója alkalmából, a február 9-én (szombat) a Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand BL-középdöntős találkozó előtt, 18:45-kor megemlékezést tart a klub a Karl Erik Böhn Audi Aréna Győrben elhelyezett domborműve előtt.