Női kézilabda BL - Nem bírt egymással az Audi ETO és a Ferencváros

1. perc Az ETO kezdi a meccset. 2. perc Görbicz lövése a kapufáról jön ki. A túloldalon is egy szélső, Klivinyi próbálkozik: ugyanúgy kapufa a vége. Groot hetesből szerzi az első gólt a meccsen. 0-1. Jön az egyenlítés. 1-1. 3. perc Háfra góljára Oftedal góllal felel. 2-2. 4. perc Klivinyi eredményes egy betörés után. Groot válaszol, azonnal. 3-3. Mészáros dob gólt. 4-3. 5. perc Brattset gyorsan egyenlít. 4-4. Nyitott védekezésre vált az ETO. Görbicz lövését védi Bíró. 6. perc Leynaud védi Héfra lövést. Bíró is véd a túloldalon. Labdaszerzés, indítás, Oftedal-gól. 4-5. 7. perc Ismét Mészáros eredményes. 5-5. 8. perc Passzívból lő az ETO, Bíró véd. Belemenés a Fradinál. Hansen átlövésével előny a győrieknél. 5-6. 9. perc Hetesből egyenlíthez a Ferencváros. Kiss Éva jön a győri kapuba, Schatzl túljár az eszén. 6-6. 10. perc Oftedal lövését lábbal védi Bíró. Háfra dob hatalmas gólt. 7-6. Groottól jön a gyors egyenlítás. 7-7. 11. perc Lukács a jobb szélről lő a kapuba. 8-7. 12. perc Szélről az egyenlítés is: Bódi. 8-8. Labdát szerez az ETO, Hansen lő kapu fölé. 13. perc Mészáros Rea eredményes ismét. 9-8. Bíró véd, támadhat a Fradi. Labdát szerez az ETO. 14. perc Belemenésszagú helyzet után is maradhat a labda a győrieknél. Brattset lövése pontatlan. Kettőre növeli előnyét az FTC. 10-8. 15. perc Győri kapufa az egyik oldalon, Leynaud védése a túloldalon. 16. perc Végiggurul a labda a gólvonalon, kiállítás a Ferencvárosnál. Jön Tomori, Bódi ejt a hálóba. 10-9. 17. perc Groot is kiáll két percre. Kapufa a Fradi támadásának végén. Kapus nélkül támad az ETO. Lépéshiba Pinteánál. Az FTC is kapus nélkül támad. Klujber dob gólt. 11-9. 18. perc Tomori fölé lő. Klivinyi a hálóba talál. 12-9. Időkérés az Audi ETO-nál. 19. perc Knedlikova kap játéklehetőséget, vele egészül ki az ETO. Knedlikova eredményes. 12-10. 20. perc Klivinyi hibázik, oda a ferencvárosi támadás. Görbicz lövését megint fogja Bíró. Pena viszont eredményes. 13-10. 21. perc Leynaud véd, Kristiansen gólt dob: zárkózik az ETO. 13-11. 22. perc Pena dob nagy gólt. Aztán Bíró véd megint. 14-11. Klujber eredményes. 15-11. 23. perc Knedlikova lő kapu mellé. 24. perc Kristiansen dob nagy gólt. 15-12. 25. perc Pintea indul, Pintea gólt dob. 15-13. Leynaud védi Mészáros lövését. Kristiansen betalál. 15-14. 26. perc Elek Gábor kér időt. 27. perc Kristiansen hibázik, nem tud egyenlíteni az ETO. 28. perc Lukács dob gólt a szélről. 16-14. Puhalák ejti a labdát a kapu fölé. 29. perc Pena lövése kapu mellé száll. Pintea találja orrba, ezért kiállítják az Audi ETO játékosát. A labda viszont a győrieké marad. Leynaud lejön, így támadnak Oftedalék. 30. perc Mészáros jut a kiállítás sorsára. Knedlikova lő a hosszú alsóba. 16-15. Ez a félidei eredmény. 31. perc Két gyors ferencvárosi góllal keződik a második félidő. 18-15. 32. perc Horváth blokkolja Kristiansen lövését. Háfra dob gólt. 19-15. 33. perc Hansen lövi a második félidő első győri gólját. 19-16. Pena válaszol. 20-16. 34. perc Groot lövését fogja Bíró. Kiss Éva jön a győri kapuba. Klujber kapufát dob, Mészárosé a kipattanó, be is dobja. 21-16. Groot veri meg a védőjét 21-17. 35. perc Nyitott védekezésre vált az ETO. Hansent állítják ki két percre. 36. perc Márton lövését védi Kiss. Aztán gyorsan le is jön, emberhátrányban kapus nélkül támad az ETO. Mészárost állítják ki, immár másodszor. Tomori kapufát dob, Klujber veszi célba az üres győri kaput, sikerrel. 22-17. 37. perc Első gólját lövi Tomori. 22-18. 38. perc Lukács lövését védi Kiss. Hansen gyors gólt szerez. 22-19. 39. perc Kiss véd ismét. Knedlikova kapufát dob. 40. perc Hansen góljával két gólra olvad a győri csapat hátránya. 22-20. Időkérés a ferencvárosiaknál. 41. perc Puhalák lövését Bíró védi. 42. perc Pena lövése kapu mellé száll. Kristansen utat talál a védők között. 22-21. 43. perc Klujber lövésén rajta van Kiss, de becsorog róla. 23-21. Puhalák kiejti a labdát. 44. perc Háfra ötödik góljával: 24-21. Puhalák most betalál. 24-22. 45. perc Márton a kipattanó után. 25-22. Brattset lövését fogja Bíró. 46. perc Pena lő kapu fölé. Jön Pintea és Görbicz. 47. perc Oftedal mellé lő. 48. perc Háfra dob gólt. Vagyis mégsem, mert az egyik játékvezető már belefújt. Passzív után a labda a győrieké. Groot eredményes. 25-23. 49. perc Mellé száll Háfra próbálkozása. Oftedal dob hatalmas gólt. 25-24. 50. perc Fradi-gól Penától. 26-24. Pinteát rántja magára Mészáros, ápolni kell az FTC játékosát. 51. perc Görbicz lövését arccal védi Bíró. Oldalról jöhet az ETO. Groot találatával ismét egyre olvad a fővárosiak előnye. 26-25. 52. perc Horváth lövését Kiss védi. Hansen egyenlít. 26-26. 53. perc Háfra visszaveszi az előnyt a Fradinak. 27-26. Nincs gyors egyenlítés, támadhat az FTC. Klujber-gólra Oftedal felel. 28-27. 54. perc Klivinyi. 29-27. Kristiansen lövése Bíróról jut a kapuba. 29-28. 55. perc Hansen szerez labdát. Görbicz kap labdát, és ezúttal nincs kegyelem. 29-29. 56. perc Klujber dob ismét gólt. 30-29. 57. perc Nincs győri gól, sőt lövés sem. Hetest lőhet a Ferencváros. Grimsbö jön a győri kapuba. Schatzl a kapufát találja el. 58. perc Az egyenlítésért támadhat az ETO. Oftedal eredményes. 30-30. Becsorog a Lukács lövése-ejtése nyomán a labda a kapuba. 31-30. Danyi Gábor kér időt. 59. perc Pintea harcol ki hetest. Bírót Szikora váltja. Groot belövi: egyenlő egy perccel a vége előtt. 31-31. 60. perc Nyitott védekezés az ETO-nál. Klujber dob gólt. 32-31. Groot talál utat a védők között, és egyenlít ismét. 32-32. Hat másodperccel a vége előtt Elek Gábor kér időt, és elmondja, hogy miként képzeli az utolsó támadást. Időntúli szabddobással ér véget a meccs, Háfra Pinteát találja el.

Előzmények:

A magyar női csapatok hétvégi programja

szombat:

Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. forduló, 2. csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC, Érd 17.30



Az állás: 1. Győri Audi ETO KC 10 pont, 2. Vipers Kristiansand (norvég) 6 (144-133), 3. CSM Bucuresti (román) 6 (152-153), 4. Ferencváros 4, 5. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 3, 6. Thüringer HC (német) 1



vasárnap:

EHF Kupa, csoportkör, 5. forduló, B csoport:

Herning-Ikast (dán) - Siófok KC 14.00

Az álás: 1. Siófok KC 8 pont, 2. Herning-Ikast 6, 3. TusSies Metzingen (német) 2, 4. IK Sävehof (svéd)

A Ferencváros és a címvédő Győri Audi ETO KC érdi rangadójával folytatódik szombaton a középdöntő a női kézilabda Bajnokok Ligájában.A két csapat legutóbb január 2-án a bajnokságban játszott egymással, akkor a házigazda győriek 39-33-ra győztek. A nemzetközi porondon eddig csak kétszer találkoztak: 2016 áprilisában a BL negyeddöntőjében a Győr vendégként 31-18-ra, otthon pedig 40-23-ra nyert.Ilyen komoly különbség ezúttal meglepetés lenne, bár a meccs egyértelmű esélyese most is a Győr, amely az elmúlt hétvégén, a középdöntő első fordulójában remek játékkal 36-27-re nyert a román CSM Bucuresti ellen. Görbicz Anita influenzás megbetegedés miatt nem léphetett pályára, de az FTC ellen ismét bevethető lesz. Csapattársai közül Fodor Csenge váll-, a brazil Eduarda Amorim boka-, a norvég Nora Mörk pedig térdsérülés miatt nem állhat Danyi Gábor vezetőedző rendelkezésére."Az elmúlt évek sérülései miatt sajnos van tapasztalatunk abban, hogyan kell ilyen helyzetben gondolkodni és cselekedni. Soha nem azzal foglalkozunk, ki nincs itt, hanem azzal, hogy aki itt van, mennyit tud átvállalni a hiányzóktól" - nyilatkozta a szakvezető az M1 aktuális csatornán.Hozzátette, a Ferencváros elleni rangadók általában nagyon jó mérkőzést hoznak, és mindig különös presztízsük van, a szombati találkozót pedig ugyanúgy nagyon fontosnak tartják, mint a korábbiakat.A fővárosiak is sikerrel kezdték a középdöntőt, de a német bajnok Thüringer HC otthonában 35-32-re megnyert meccsen szokatlanul gyengén védekeztek. Keretükből továbbra is hiányzik sérülés miatt a holland Danick Snelder és a Bobana Klikovac, Djurdjina Malovic montenegrói duó._%Elek Gábor%_ az M1-en úgy fogalmazott, a kényszerű kiválások kaotikussá tették a védekezésüket, és még nagyon sok munka vár rájuk, hogy komolyan fel tudják venni a versenyt egy olyan élcsapattal, mint a Győr, de ezen dolgoznak."Az idei év az ETO-ról szól, de felszabadult kézilabdával jó mérkőzést játszhatunk. Ahhoz, hogy meglepjük őket, extra teljesítmény kell. Az önbizalmunkkal általában nem szokott gond lenni, azt szeretném, hogy megfelelő bátorsággal álljunk neki a mérkőzésnek, és hozzuk ki belőle a lehető legtöbbet" - vélekedett a tréner.Leszögezte, hogy a két csapat kerete között óriási a különbség, és bár kollégája jobb lehetőségekkel gazdálkodhat, a Ferencváros arra készül, hogy amennyire lehet, megnehezítse riválisa dolgát. Elek Gábor emlékeztetett: az év elején a nyolc közé jutást fogalmazták meg egyértelmű célként a BL-ben, és ehhez ragaszkodnak is."Minden évben álmodozunk a négyes döntőről, és bár az előző években sem sikerült, ki kell mondanunk, hogy erre idén van a legkevesebb esélyünk" - nyilatkozta.Az európai szövetség (EHF) honlapja is kiemelt témaként kezeli a magyar rangadót. Elemzésük szerint támadásban, védekezésben, kapusteljesítményben és tapasztalatban is a győriek felé billen a mérleg nyelve, az FTC csak fanatikus szurkolóinak segítségével foszthatja meg tökéletes mutatójától jóval esélyesebb ellenfelét.Az EHF Kupa csoportkörének ötödik fordulójában a százszázalékos mérleggel rendelkező Siófok KC a dán Herning-Ikast otthonában lép pályára. Mindkét csapat biztosította már a negyeddöntőbe jutást, vasárnapi meccsük jelentősen befolyásolhatja azt, hogy melyikük végez majd a B csoport első helyén.