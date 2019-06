Női kézilabda BL - Külön ágra került a Győr és az FTC

Az ötszörös BL-győztes győriek a szlovén Krim Mercator Ljubljana és a svéd IK Sävehof együttesével, továbbá a selejtezőtorna győztesével találkoznak a D csoportban. A szeptember 6-8-án esedékes selejtezőtornán a spanyol Rocasa Gran Canaria, a török Kastamonu Belediyesi GSK, a szerb ZORK Jagodina és a cseh DHK Banik Most szerepel majd.



"Úgy gondolom, a csoportunk a tavalyi évhez hasonlóan könnyebb ellenfeleket tartogat, mint a többi. Ennek is megvannak a jó és rossz oldalai. Azt az utat fogjuk követni, amit tavaly is, mindig a következő ellenfélre koncentrálunk és legjobb tudásunk szerint kell szerepelnünk" - mondta a klub honlapján Danyi Gábor vezetőedző.



A legutóbbi négy idényben negyeddöntős Ferencváros az előző idényben bronzérmes norvég Vipers Kristiansand, a negyedik helyezett francia Metz HB, valamint a horvát Podravka Koprivnica társaságában az A csoportba került, tehát a két magyar csapat - a legutóbbi szezonnal ellentétben - továbbjutás esetén nem játszik egymással a középdöntőben. A csoportkör négyeseiből az első három jut tovább.



"Szép feladat előtt állunk. Itthon a francia és a norvég együttest is megverhetjük, az pedig szinte kötelező, hogy a Podravka előtt végezzünk a csoportban, és továbbmenjünk a középdöntőbe" - vélekedett Elek Gábor vezetőedző. Hozzátette, várakozásai szerint a CSM Bucuresti, a Rosztov-Don és az Esbjerg lesz az ellenfelük a középdöntőben. "Az egyértelmű, hogy a nehezebb ágra kerültünk, de ez még lehet kedvező is" - mondta.



A csoportkör október 4-től november 17-ig, a középdöntő pedig január 24-től március 8-ig tart. A negyeddöntő mérkőzéseit április 3. és 12. között, a négyes döntőt pedig május 9-10-én rendezik. A női BL csoportbeosztása:



A: Metz HB (francia), Vipers Kristiansand (norvég), Podravka Koprivnica (horvát), FTC-Rail Cargo Hungaria B: Rosztov-Don (orosz), Team Esbjerg (dán), MKS Perla Lublin (lengyel), CSM Bucuresti (román) C: SCM Ramnicu Valcea (román), ZRK Buducnost Podgorica (montenegrói), SG BBM Bietigheim (német), Brest Bretagne HB (francia) D: Győri Audi ETO KC, Krim Mercator Ljubljana (szlovén), IK Sävehof (svéd), a selejtezőtorna győztese