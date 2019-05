Női kézilabda BL - Így értékelt Danyi Gábor a Győri Audi ETO sikere után

Danyi Gábor vezetőedző túlzott különbségről beszélt azt követően, hogy csapata, a címvédő Győr kilenc góllal győzte le a norvég Vipers Kristiansandot a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati, budapesti elődöntőjében."Nem vártam ilyen nagyszerű teljesítményt a csapattól. Szerintem túlzó a különbség, amely annak köszönhető, hogy a mérkőzés nagy részében szinte tökéletesen kézilabdáztunk" - nyilatkozta a szakvezető. Danyi Gábor kiemelte, a győriek nagyon jól kezdtek védekezésben, főleg a kapus Amandine Leynaud teljesítménye volt kimagasló."Jó meccs volt, amelyen sokat cserélhettem, mindenkinek tudtam játéklehetőséget biztosítani, ami hasznos lehet a holnapi döntőre nézve" - magyarázta. A tréner hangsúlyozta, csapatként nagyszerű teljesítményt nyújtottak, és nagyon várják a döntőt, amely után reményei szerint ismét magasba emelhetik a trófeát. Az ellenfélről úgy vélekedett, hogy a norvég játékosoknak nehéz volt alkalmazkodniuk a körülményekhez, a hangulathoz, hiszen a négyes döntő egy különleges esemény, amelyen a Vipers első alkalommal vesz részt. A címvédő Győri ETO ellenfele az orosz Rosztov-Don vagy a francia Metz HB lesz a vasárnap 18 órakor kezdődő fináléban. A magyar csapat egyik legjobbja védekezésben és támadásban is a brazil Eduarda Amorim volt, aki négy gólt dobott az elődöntőben. "A korábbi két mérkőzésünkön az első félidő sokkal kiegyenlítettebb volt, így ezúttal is hasonlóra számítottunk. Mivel erősen és koncentráltan játszottunk, a kapuban is kiváló teljesítménnyel, így a vártnál lényegesen könnyebb volt már a legelejétől" - fogalmazott.A balátlövő arra utalt, hogy a BL középdöntőjében kétszer is megmérkőztek a Vipers együttesével, és februárban hazai pályán 33-29-re, márciusban idegenben 33-26-ra győztek. Amorim rámutatott, az első játékrészben magas intenzitással játszottak, a fordulást követően viszont a biztos előny tudatában már tudtak energiát tartalékolni a fináléra. Hozzátette, bármelyik csapattal találkoznak vasárnap, nem szabad alábecsülniük, és az idény legjobb teljesítményét kell nyújtaniuk. A világ- és Európa-bajnok francia kapus, Amandine Leynaud kiemelte, nagyon sokat köszönhet a társainak, mert kiválóan védekeztek. "Remekül játszottunk és együtt, csapatként nyertük meg ezt a mérkőzést" - fogalmazott.A Vipers vezetőedzője, Ole Gustav Gjekstad úgy fogalmazott, számos fantasztikus játékos alkotja a győri csapatot, és mivel nagyszerűen teljesítettek, megérdemelten jutottak a döntőbe. "Nekünk az elejétől kezdve nem jöttek össze a dolgok. Az első félidőben nagy hátrányba kerültünk, onnan már lehetetlen volt visszakapaszkodni. Remélem, holnap jobban játszunk, és megmutatjuk az igazi arcunkat" - nyilatkozta. A norvégok kétszeres olimpiai, egyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok kapusa, Katrine Lunde közölte: nagyon csalódott az első félidő miatt, mert úgy játszottak, mintha "itt sem lettek volna". Hozzáfűzte, egyik mérkőzésen sem lehet átaludni egy félidőt, akkor pedig pláne nem, ha a Győr az ellenfél. "Ez a vereség jó tapasztalat volt: ha döntőbe akarsz jutni, egy másodpercig sem pihenhetsz. Jól felkészültünk, de nem tudtuk azt nyújtani, amit igazán tudunk, bár a második felvonásban már megközelítettük azt, ahogyan játszanunk kellett volna az egész meccsen" - magyarázta.