Női kézilabda BL - Audi ETO-Vipers 33-29 - fotók a mérkőzésről

A norvég bajnokot is legyőzte az Audi ETO Eredmény, Női Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 3. forduló



Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand (norvég) 33-29 (19-14)

A Győr gólszerzői: Hansen 8, Brattset 7, Görbicz 6, Groot 4, Pintea, Tomori 2-2, Oftedal, Kristiansen, Puhalák, Bódi 1-1 A címvédő Győri Audi ETO KC házigazdaként 33-29-re legyőzte a norvég Vipers Kristiansand csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének harmadik fordulójában, szombaton. A magyar csapat továbbra is veretlen tétmérkőzésen a mostani idényben. A hazaiaktól a brazil Euarda Amorim és a norvég Nora Mörk hiányzott sérülés miatt. Az első félidőben eleinte jól tartották magukat a vendégek, de a címvédő remek játékkal, Görbicz Anita vezérletével a hetedik perctől fokozatosan növelte előnyét, és a szünetben már öt találattal vezetett. A 36. percben, kilencgólos győri előnynél végképp úgy tűnt, hogy eldőlt a meccs, de a vendégek egy 7-1-es sorozattal felzárkóztak (25-22), mivel ebben az időszakban védekezésben és támadásban is hatékonyabbnak bizonyultak. A magyar csapat vezetőedzője, Danyi Gábor időt kért, és bár ennek köszönhetően csapata elmozdult a holtpontról, Linn Jörum Sulland góljaival a norvég bajnoknak ezt követően is volt egy 3-0-s szériája.



1. perc A fehérmezes vendégek kezdik a meccset. Kapufával ér véget az akciójuk. Hansen lövi az első gólt. 1-0. 2. perc Gyorsan jön az egyenlítés Reistad révén. 1-1. Labdát veszít az ETO, jön a gyors norvég gól Aunétól. 1-2. 3. perc Hansen ismét. 2-2. 4. perc Sulland eredményes. 2-3. Hansen harcol ki hetest. Groot jön a büntetőhöz, és büntet. 3-3. 5. perc Kristensen góljával ismét a norvégoké az előny. De nem sokáig, mert Hansen ismét betalál. 4-4. 6. perc Grimsbö védése után Groot indul, passzol Bódihoz, ő meg bedobja. 5-4. 7. perc Rontott lövés után támadhat az ETO. Brattset kap labdát tisztán, és értékesíti a helyzetet. 6-4. Hetesből jön fel egy gólra a Vipers, Kiss Éva nem tudta védeni Sulland lövését. 6-5. 8. perc Groot lövését sáncolják a norvégok. 9. perc Görbicz lövését védi az egykori győri kapus, Lunde. Hansen lövésébe csak beleérni tud. 7-5. 10. perc Görbicz nem hagyja annyiban, a labdaszerzés után Groot passza után bevarrja a labdát Lunde mellett a hálóba. 8-5. Időkérés a vendégeknél. 11. perc Grimsbö véd megint, a túloldalon azonban Groot elhibázza a büntetőt. 12. perc A norvég csapat balszélsőjének lövése mellé száll, támadhat a győri csapat. Hetes ismét, most Görbicz jön: gól a vége. 9-5. 13. perc Zárkózik a Kristiansand Kristensen góljával. 9-6. 14. perc Hansen ötödik gólját lövi. 10-6. 15. perc A nyitott védekezésre váltó Audi ETO ellen lövésig sem jutnak a vendégek. Hansen harcol ki hetest, jön Görbicz és ezúttal is gólt dob Lundének. 11-6. 16. perc Yttereng a gólszerző. 11-7. 17. perc Brattset eredményes. 12-7. Szépít a vendégcsapat, ismét Yttereng dob gólt, de Hansen nem tud leállni, és azonnal válaszol. 13-8. 19. perc Oftedal cikázik át a védőkön, és beveszi Lunde kapuját. 14-8. 20. perc Grimsbö védése után Pinteát rántják le a túloldalon: hetes jöhet. Görbicz jön, Lunde a kapufára menti a lövést, a kipattanót Görbicz már bedobja. 15-8. 21. perc Ismét norvég időkérés. Egyedül marad a beálló, Grimsbö véd bravúrral megint. 22. perc Pintea fordul be, és lövi első gólját. 16-8. V. Kristiansent lesáncolják, indul Naes Andersen, és értékesíti a ziccert. 16-9. 24. perc Puhalák betalál, Tomac válaszol. 17-10. Waade kiáll két percre. 25. perc Tomori is feliratkozik a góllövők közé. 18-10. Tomac lövését védi lábbal Grimsbö. Győri hetes, Lunde védi Görbicz büntetőjét. 26. perc Pinteát küldik ki két percre hét másodperccel a győri előny vége előtt. Aune lövése a rövid oldalon jut a hálóba. 18-11. Kapus nélkül támad az ETO. 27. perc Naes Andersen eredményes a szélről. 18-12. Danyi Gábor időt kér. 28. perc Hansen lő kapu fölé passzívból. Aune viszont betalál. 18-13. Kiegészül az ETO. Hansen hetedszer örülhet gólnak. 19-13. 29. perc Grimsbö védi Sulland lövését. Pintea befordul, lerántják; az ítélet: büntető. Oftedal is hibázik, ez már a negyedik kimaradt hétméteres. 30. perc Groot lövése a kapufán csattan, a kipattanót Puhalák is a kapufára lövi, miközben rángatják rendesen. Büntető helyett a norvégok indulnak meg, és Aune gólja zárja a félidőt. 19-14. 31. perc Passzívból lövi a második félidő első gólját Groot. 20-14. 32. perc Lépéshiba a vendégeknél. Labdát veszít az ETO, Naes Andersen indul, és gólt szerez. 20-15. 33. perc Hansen kapufája után hibáznak a norvégok, V. Kristiansen kapja az indítást, és a kapus alatt be is lövi a helyzetet. 21-15. 34. perc Grimsbö véd megint. Groot ismét. 22-15. 35. perc Brattset: nyolc gólra nő ismét az előny. 23-15. 36. perc Brattset fordul be megint. 24-15. 37. perc Aune harcol ki hetest. Sulland lövése ellen Grimsbö tehetetlen. 24-16. Groot lövése a sáncon hal el. 38. perc Waade farag a norvég hátrányon. 24-17. Brattset visszaállítja a nyolcgólos különbséget. 25-17. 39. perc Naes Andersen góljával: 25-18. Jön Pintea. 40. perc Egymás ellen a Kristiansen-nővérek. Grimsbö védi J. Kristiansen lövését. Hetes a Vipersnek, Groot kiáll két percre. Jön Kiss Éva, Sulland neki is belövi. 25-19. 41. perc Kapus nélkül támad a győri csapat. Nincs gól, Aune viszont betalál: olvad a győri előny. 25-20. 43. perc Lunde védi Tomori lövését. Reistad dob gólt a lerohanás végén. 25-21. 44. perc Megint győri hiba, és megint Kristiansand-gól: ezúttal a kapufáról pattan be. 25-22. Győri időkérés. Reistad kiáll két percre. Knedlikova a pályán. 45. perc Tomori ellen belemenést ítélnek. Most a norvégok támadnak kapus nélkül. J. Kristiansen föléje után jöhet az ETO, még van egy kis idő az emberelőnyből. Groot használja ki. 26-22. 46. perc Grimsbö védése után hiba csúszik a győri akcióba. Aztán a Vipersébe is. 48. perc Passzívból Hansen lő kapu fölé. Waade betalál. 26-23. 49. perc Brattset kap labdát, és ez megint gólt eredményez. 27-23. Lábra kapja a labdát Kristensen, támadhat az ETO. 50. perc Lunde fogja Groot lövését. Időt kér a Kristiansand. 51. perc Nagyon fontos védést mutat be ismét Grimsbö. Hetest dobhat az ETO: ezt már be kellene lőni. Görbicz hallgatja meg a kérést. 28-23. Hansen csípi el Sulland passzát. 52. perc Brattset kap labdát Oftedaltól, ez is góllal zárul. 29-23. Sulland dob gólt. 29-24. 53. perc Sulland ismét. 29-25. Groot kezét meglökik, mellé száll a lövése... az ítélet: tovább... 55. perc Hansen lövése a sáncról Lundéra pattan. Grootot kiküldik két percre. Danyi Gábor kap sárgát. Sulland belövi Grimsbönek. 29-26. Hansen két védővel a nyakán dob gólt. 30-26. 56. perc Kissé érthetetlen játékvezetői ítéletek után ismét támadhatnak a norvégok. Grimsbö véd megint. Nagyon sokat köszönhet neki ezen a meccsen a győri csapat. Danyi Gábor kér időt 195 másodperccel a vége előtt. Pintea jön, lát, befordul, és gólt dob. 31-26. 57. perc Sulland hetest értékesít megint, Kiss Éva nem tud védeni. 31-27. 58. perc Tomori-gól, nagyon jókor. 32-27. Grimsbö-védés, mindig jókor. 59. perc Görbicz góljára némi kavarodás után Reistad válaszol. 33-28. 60. perc Naes Andersen talál a kapuba Grimsbö mellett. 33-29. Időntúli hetessel ér véget a meccs. Sulland belövi Grimsbönek, de ellépi a hetest (ritkán látható hiba).

- Sérülten játssza végig a szezont Veronica Kristiansen , a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának norvég balátlövője. A 28 éves játékos a Verdens Gang című norvég portálon elmondta, egy gyulladás miatt ágyékfájdalommal küzd, ami a medencecsont környékére is kisugárzik, és főleg hirtelen mozdulatok esetén jelentkezik.

Nyáron három hónapra felfüggesztek mindent, ami kézilabda. Remélem, ezzel elkerülhetem a műtétet"

- nyilatkozta. Hozzátette, panaszai tavaly ősszel jelentkeztek először, de mostanság némileg csökkentek, miután mérsékelte az edzések intenzitását, és folyamatosan kezelik a sérülését.

Korábban

A 2. csoportban listavezető Győri Audi ETO KC szombat este a norvég Vipers Kristiansand együttesét fogadja, amely versenyben van a csoport második helyéért. A hazaiaknál a brazil balátlövő Eduarda Amorim és a norvég jobbátlövő Nora Mörk továbbra sem játszhat sérülés miatt. Ott lesz viszont a pályán az ugyancsak norvég Kari Brattset, aki tavaly nyáron éppen a Viperstől igazolt a magyar bajnokhoz.A világbajnoki ezüstérmes beálló a norvég klub honlapján elmondta, nagyszerűen érzi magát Győrben, de hiányoznak neki korábbi csapattársai, mivel szép időszakot töltött Kristiansandban, ahova nagyszerű érzés lesz visszatérnie, és a szombati, hazai meccset is nagyon várja.

Egy kicsit furcsa lesz a Vipers ellen játszani, hiszen mindenkit jól ismerek a csapatban, és sok jó barátom van ott. A csapat hihetetlenül jól teljesít a BL-ben, a klub nagy lépést tett a helyes irányba"

Karl Erik Böhn-re emlékeznek

A magyar női csapatok hétvégi programja



szombat

Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 3. forduló:

Krim Mercator Ljubljana (szlovén) - FTC-Rail Cargo Hungaria 15.00

Győri Audi ETO KC-Vipers Kristiansand (norvég) 19.30



Az állás: 1. Győri Audi ETO KC 11 pont, 2. Vipers Kristiansand 8 (175-157), 3. CSM Bucuresti (román) 8 (184-179), 4. FTC-Rail Cargo Hungaria 5, 5. Krim Mercator Ljubljana 3, 6. Thüringer HC (német) 1



vasárnap

EHF Kupa, csoportkör, 6. (utolsó) forduló, B csoport:

Siófok KC-TusSies Metzingen (német) 15.00

Az állás: 1. Siófok KC 10 pont, 2. Herning-Ikast (dán) 6, 3. TusSies Metzingen (német) 4, 4. IK Sävehof (sévd) 0

- magyarázta.A két együttes 2004-ben és 2005-ben egy év alatt négyszer is játszott egymással az EHF Kupában, háromszor a Győr nyert, egyszer a norvégok.A klub felhívja a szurkolók figyelmét, hogy az Audi Aréna Győr szomszédságában zajló útépítési munkálatok miatt forgalmirend-változás lépett életbe. Mérkőzésekre az Audi Aréna Győrbe a belváros felől érkező szurkolók a murvás parkolót kizárólag az 1. sz. főút Mártírok útján végig haladva, a likócsi körforgalomból a Pesti útra kanyarodva tudják megközelíteni.(A Pesti útra az Ipar utca felől behajtani tilos jelzés van érvényben, míg a Tóth László utca továbbra is zsákutca az Audi Aréna Győr előtti szakaszon, azaz ebből az irányból érkezve nincs lehetőség megközelíteni a murvás parkolót.)A parkoló irányából a gyalogos átjárás továbbra is biztosított, így az Audi Aréna Győr gond nélkül megközelíthető.A 2014. február 2-án hosszú betegség után elhunyt az Audi ETO egykori trénere, valamint a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltő – a csapattal egészen az EB-bronzéremig menetelő – Karl Erik Böhn.Halálának évfordulója alkalmából, a február 9-én (szombat) a Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand BL-középdöntős találkozó előtt, 18:45-kor megemlékezést tart a klub a Karl Erik Böhn Audi Aréna Győrben elhelyezett domborműve előtt.