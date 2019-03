Női kézilabda BL - Audi-ETO-Fradi szombat 19.30

A magyar csapatok hétvégi programja



szombat: Bajnokok Ligája, középdöntő, 5. forduló, 2. csoport:

Győri Audi ETO KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 19.30

Az állás: 1. Győri Audi ETO KC 15 pont, 2. Vipers Kristiansand (norvég) 10 (233-211), 3. CSM Bucuresti (román) 10 (247-236), 4. Ferencváros 9, 5. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 3, 6. Thüringer HC (német) 1



vasárnap

EHF Kupa, negyeddöntő, első mérkőzés:

Storhamar HE (norvég)-Siófok KC, Hamar 18.00

A Ferencvárosnak nagy szüksége lenne egy bravúros idegenbeli sikerre, hogy ne negyedikként zárjon majd, és ne a másik csoport győztesével kelljen találkoznia a nyolc között. Az FTC legutóbb 2017 októberében győzte le az ETO-t, amelynek otthonában 2015 májusa óta nem sikerült nyernie."Hazai pályán és semleges helyszínen mostanság rendre jól megy nekünk a Győr ellen, de nagyon szeretnék most már idegenben is győzni" - mondta klubja honlapján Bíró Blanka, az FTC kapusa.Az ötödik forduló magyar rangadójának a győriek számára már nincs tétje, biztosan a 2. csoport első helyéről jutnak a negyeddöntőbe."Győr-Fradi meccs tét nélkül? Na, ez kizárt! Ha leállnánk kavicsot dobálni, még abból is presztízs lenne" - magyarázta Elek Gábor, a fővárosiak vezetőedzője.Győri kollégája, Danyi Gábor emlékeztetett, hogy ellenfelüknek ezen a héten nem volt bajnoki mérkőzése, ráadásul múlt hétvégén sem kellett utaznia, ezért valószínűleg pihentebb, mint az ő csapata, amely szerdán Debrecenben lépett pályára."Nekimegyünk a Ferencvárosnak, hiszen mi mást tehetnénk hazai pályán, hazai szurkolótábor előtt, a Ferencváros ellen? Aki mást gondol, az nagyon tévúton jár, és nagyon nem ismer bennünket" - nyilatkozta Danyi Gábor.Csapatából Fodor Csenge, a brazil Eduarda Amorim, és az idény végén távozó norvég Nora Mörk hiányzik majd sérülés miatt, a vendégeknél a holland Danick Snelder és a montenegrói Djurdjina Malovic nem játszhat.