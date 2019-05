Női kézilabda Bajnokok Ligája Final 4 - Audi ETO-Vipers online szombat 15.15

Ez nem kívánságműsor

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a címvédő Győri Audi ETO KC a Bajnokok Ligája hétvégi, budapesti négyes döntőjének esélyese

Danyi Gábor nem tapasztalatlan a Final Four terén, hiszen másodedzőként eddig mindig ott volt a csapattal, ám most vezetőedzőként azért neki is minden más lesz. Ráadásul óhatatlanul összehasonlítják majd az eredményt elődjével, Ambros Martínnal, aki a Rosztov-Donnal jutott el ismét a négyes döntőre.A címvédő Audi-ETO vezetőedzője tisztában van azzal, hogy milyen nyomás alatt játszik majd a csapat.„Egyrészt természetesnek tartom, hogy majd Ambros Martínhoz hasonlítgatnak, bármit is érünk el. Másrészt ezzel már akkor tisztában voltam, mikor elvállaltam a feladatot. Ha zavarna, korábban is zavart volna, s el sem vállalom azAudi-ETO szakmai munkájának irányítását. Viszont most itt vagyok, s készülök az első Final Fourra vezetőedzőként" – kezdte Danyi Gábor, aki a héten ügyelt arra, hogy maradjanak a megszokott ritmusban.„Egy ilyen hétvége előtt más emóciók jönnek elő, de azt hangsúlyoztam a lányoknak, hogy mindenki ugyanúgy a feladatára koncentráljon, mint eddig. A játékosok is tudják, mennyit tettünk, mennyi energiát fektettünk abba, hogy eljussunk ide. Ugyanúgy készültünk, ahogyan eddig, s szeretnénk folytatni azt a játékot, koncepciót, amelynek mentén most itt vagyunk. Veretlenül az egész év során" – folytatta a szakvezető, aki azt is elárulta, milyen mérkőzésre számít a norvég Vipers ellen.„Teljesen másra, mint amilyen a középdöntőben a két összecsapásunk volt. Hallottam már többször, hogy a szurkolók nagyon optimisták, hiszen kétszer elvertük a norvégokat, de hiba lenne, ha ebből indulnánk ki. Nem is tesszük, a játékosok és a stáb is tisztában van azzal, hogy új meccs lesz a szombati, melyen nem számít, mi történt a múltban. Nyilván ők is levonták a konzekvenciákat, de azzal számolok, hogy vadonatúj dolgok nem nagyon lesznek az ő játékukban sem. Nagy meglepetés egyik féltől sem várható" – fogalmazott a Danyi Gábor, aki szerint nem lesz hatvan percen át tartó rohanás az elődöntőjükön.„Bár mindkét csapat ezt a stílust képviseli, azt gondolom, ez hatvan percig nem lenne hatékony, sőt, inkább kontraproduktív lenne. Komplexen kell gondolkodni, hiszen huszonnégy órán belül vár mindkét csapatra még egy meccs. Éppen ezért biztosan lesznek olyan periódusok, amikor meg kell állni, kicsit lassítani kell a tempón" – mondta a szakember, aki a másik ágon a francia Metz együttesét tartja esélyesebbnek.„Ez persze semmit nem jelent, s nem is gondolkodom azon, melyik ellenfél lenne számunkra kedvezőbb. A BL-döntő eleve nem kívánságműsor. Nekünk egy dologra kell nagyon figyelnünk: aki velünk szembejön, legyőzzük. Elsőként a norvég Viperst, aztán majd utánunk a másik két csapat eldönti a saját sorsát" – mondta végezetül Danyi Gábor."Két-három világszínvonalú játékosuk van minden poszton. Elég, ha csak az átlövőket sorolom: Oftedal, Groot, Mörk, Tomori, Hansen. Mindannyian vezéregyéniségek hazájuk válogatottjában. Egy ilyen csapatot rendkívül nehéz legyőzni" - nyilatkozta a dán edző az európai szövetség honlapján.Rasmussen hozzátette, lehetséges, hogy védekezésben van gyenge pontja az ETO-nak, de ebben is sokat javult, ezért nem hiszi, hogy bármelyik riválisa képes lesz nyerni ellene.A négyszeres BL-győztes győriek szombaton 15.15-től a norvég Vipers Kristiansanddal találkoznak az elődöntőben, a Papp László Budapest Sportarénában. A másik ágon az orosz Rosztov-Don és a francia Metz HB mérkőzik egymással. A helyosztókat vasárnap rendezik.A magyar válogatott másodedzője, Siti Beáta szerint aki le akarja győzni a győrieket, annak le kell lassítania a címvédő játékát."Először is Oftedalt és Grootot hibázásra kell kényszeríteni, és elérni, hogy a csapat ne vezethessen olyan gyors támadásokat, amilyeneket szokott" - tette hozzá.David Davis, az ugyancsak BL-elődöntős Telekom Veszprém férficsapatának vezetőedzője hangsúlyozta, hogy a Győr még kollégája és honfitársa, a szintén spanyol Ambros Martín tavaly nyári távozása után is rendkívül erős."A klubvezetők rendszerint jó játékosokkal erősítenek, és az új vezetőedző, Danyi Gábor nagyszerű munkát végez, ezért esélyesként kell számon tartani a csapatot" - nyilatkozta.Davis szerint az ellenfeleknek akkor lehet esélyük az ETO ellen, ha igazán jó napot fognak ki, és a védekezésük, valamint a kapusteljesítményük tökéletes lesz."Kemény küldetés megakadályozni a magyar csapat győzelmét, hiszen gyakorlatilag otthon játszik" - vélekedett a Davis.