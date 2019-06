Női kézilabda - Világsztárok ellen az MKC

Lancz Barbora tavaly az év ifjúsági játékosa díjat vehette át Amorimtól.

Rengeteg edzés és jó néhány előkészületi mérkőzés vár az együttesre, ám a kemény tréningek közé úgynevezett csapat összekovácsoló programokat is beillesztett a szakmai stáb.Július 8-13. között a világszínvonalú balatonboglári NEKA-központban edzőtáborozik az együttes, majd sorban következnek a hazai és nemzetközi előkészületi találkozók: idegenben az Alba Fehérvár, az Érd, az újonc Szombathely, az osztrák Hypo, a lengyel Lublin, a kínai válogatott, míg egy kaproncai tornán, a rendező, volt BL-győztes horvát bajnok Podravka, a román Brassó, a német Göppingen is a Lajta parti gárda ellenfele lesz.Az UFM Arénába látogat a nyár során a szlovák Sala, a Szombathelyi KKA csapata, csemegeként pedig a világbajnok Dél-Korea válogatottját és az Ambros Martin vezette, BL-döntős, Rosztov Don együttesét is láthatják testközelből a mosonmagyaróvári kézilabda rajongók. A pontos program hamarosan felkerül a majd klub hivatalos honlapjára A keret alakulása kapcsán biztos, hogy új játékosként az MKC-nál kezdi meg a felkészülést a világbajnok brazil átlövő Souza, a balkezes román válogatott Popa, a szlovák válogatott szélső Holesova, a junior válogatott irányító Kellermann, s mára az is eldőlt, hogy a mosonmagyaróváriak szerződtették az Audi-ETO együtteséből, a szlovák-magyar kettős állampolgárságú, rendkívül tehetséges, 17 éves, balkezes Lancz Barborát. Gond a csapat háza táján, hogy Gyimesi mindkét sarkát megoperálták az elmúlt időszakban, így ő szeptemberre végezhet majd teljes értékű munkát, Szarkova pedig térdműtéten esett át, s rá várhatóan csak januártól számíthat a szakvezetés. Ennek megfelelően, egy vagy két játékos leigazolását tervezi még a klub.