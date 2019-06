Női kézilabda - Újra megműtöttél az MKC átlövőjét

Gyimesi Kitti újabb sarokműtéten esett át.



- Sajnos mindkét sarkamban volt egy csontkinövés, ezért követték egymást ezek a műtétek - mondta az átlövő.



- Én szerettem volna már hamarabb elvégeztetni a második beavatkozást, de ezt azért nem lehetett túlzottan felgyorsítani, hiszen most már bírnia kell a terhelést az elsőként megműtött lábamnak. Alkalmazkodnom kellett az orvosomhoz, Abkarovits Gézához is, aki az első sebészeti beavatkozást csinálta, s végül múlt pénteken végezte el a második műtétet. Szerencsére most sem merült fel semmilyen komplikáció, így hétfőn már haza is jöhettem a székesfehérvári kórházból. Most is négy hétig lesz térdig gipszben a lábam, utána két hónap gyógytorna és erősítés következik - tette hozzá.