Női kézilabda - Tilinger Tamara bomba formában Mosonmagyaróváron

A kiváló átlövő egymaga tizenkét találatot szerzett a nagyon fontos bajnokin . Tilinger legutóbb 2013. április 28-án lőtt ennél több gólt az első osztályban, akkor a Fehérvár színeiben tizenháromszor köszönt be – szintén a Dunaújvárosnak.„Görcsösen kezdtük a mérkőzést, ennek volt köszönhető, hogy öt perc után négy-nullára vezetett a Dunaújváros – kezdte az értékelést Tilinger Tamara . – Negyvennyolc percig csak üldöztük az ellenfelet, majd amikor összejött az egyenlítés, megint kétgólos hátrányba kerültünk. A győzelmünk a szív diadala volt. A lányok nagyot védekeztek hátul, Lucka (Lucia Gubiková – a szerk.) pedig parádésan védett. Sokat jelent nekünk ez a hazai pályán aratott győzelem."Az MKC a Dunaújváros elleni bravúrral levegőhöz, és ami még fontosabb, önbizalomhoz jutott a kiesés ellen folytatott harcban.

A Békéscsaba elleni utolsó másodperces vereség után nagyon szomorúak voltunk. A sors szerencsére most visszaadott valamit abból, amit akkor elvett. A bajnokság első felében csak négy hazai mérkőzésünk volt, ebben a szezonban a Dunaújváros elleni volt az ötödik meccsünk az UFM-arénában. Hiányzott nekünk az ottani légkör és a hazai pálya előnye is, amiből szerencsére most tudtunk profitálni."

Tilinger Tamara igazi vezér a pályán. A Budaörs ellen öt másodperccel a vége előtt egy átlövéssel döntött, a Dunaújváros ellen pedig nyolc másodperccel a dudaszó előtt értékesítette a győzelmet jelentő hétméterest.

Nem volt kérdés, hogy elvállalom az utolsó büntetőt is. Bíztam magamban, mindenképpen meg akartam próbálni. A kilenc hétméteresemből egyet ugyan védeni tudott az újvárosi kapus, de ez sem ingatott meg. Szerintem a koncentráció volt a kulcs, ezzel sikerült megnyernünk a mérkőzést"

– tette hozzá Tilinger Tamara, akinek október végén hatodszor is megműtötték a térdét. Az átlövő a sorozatos sérülések ellenére is kitartó, és vallja, a pályán érzi igazán otthon magát.

A kézilabda az életem, enélkül nem tudnám elképzelni a mindennapjaimat. Sohasem adom fel, ezért a sok sérülés sem tudott eltántorítani a sportágtól. Most is járok különedzésekre Győrbe, ebben a vezetőedző is támogat. A múlt héten betegség hátráltatott, ezért nem tudtam játszani a győriek ellen, de a legfontosabb, hogy szerdán már ott lehettem a pályán"

– mondta végezetül Tilinger Tamara.