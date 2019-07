Női kézilabda - Mosonmagyaróvár kikapott Dél-Koreától

Felkészülési mérkőzésMosonmagyaróvár, UFM Aréna – 900 néző2019. július 22., hétfő, 18.30 óra.Játékvezetők: Cseszregi Bence – Sipos JózsefEu-Fire Mosonmagyaróvár:Dányi – Katona 1, Popa 2, Tilinger 5, Bardi 2, De Souza 3, Hajtai 3Csere: Fritz, Ferenczi (kapus), Domokos 1, Horváth B. 2, Hudák 4, Holesová 2, Szalai Zs., Lázár, ParóczaiVezetőedző: Bognár RóbertDél-Korea:Park Sae Yung – Jung Ji In 2, Park Jun Hee 5, Kang Eun Hye, Kim So Ra 3, Jo Su Yeon 4, Jo Ha Rang 3Kim Su Yeon (kapus), Ham Ji Seon 1, Choi Su Ji 1, Shin Eun Joo, Won Seon Pil 1, Song Ji Eun 1, Gwon Han Na 2 (1), Kim Hee Jin, Lee Mig Yeong 4 (1), Moon Suh Yeon 1Vezetőedző: Kang Jae WonHétméteres: MKC 2 / 1 Dél-Korea 3 / 2Kiállítás: MKC 4 perc Dél-Korea 8 perc

Pontosan tudtuk, hogy a Dél-Koreai válogatott nagyon jó csapat és ezt az ázsiaiak az első félidőben be is bizonyították Mosonmagyaróváron. Az MKC pedig bátran kezdett és a lépést is tudat volna tartani a vendégekkel, amennyiben kihasználta volna a helyzeteit és a hétméteresét. Ezek azonban kimaradtak és gyorsan kiderült, hogy ezen a szinten ezt nem lehet megtenni büntetlenül. A támadásban és védekezésben is nagyon gyors ázsiai válogatott ugyanis így elhúzott három – négy góllal. A két csapat sebessége között valóban szembetűnő volt a különbség, de az első félidőben szerzett kilenc gólos előnyét mégis elsősorban annak köszönhette a dél-koreai csapat, hogy kevesebb hibával játszott. Itt azonban meg kell említeni, hogy a mérkőzés előtt elmondták, hogy tulajdonképpen már áprilisban elkezdett együtt készülni ez a válogatott a Kína elleni olimpiai selejtezőre és a decemberi világbajnokságra.



A szünet azonban nagyon jót tett a mosonmagyaróvári gárdának, mert a második játékrészben sokkal koncentráltabban kézilabdázott. Egyre többet faragott le a hátrányából és negyedóra után, már csak három gólos volt a vendégek előnye. Ebben a periódusban nagyon jól játszott az MKC, amivel azonnal tűzbe – lázba is hozta az UFM Aréna szurkolóit. A vendégek vezetőedzője sokat cserélt, de egy válogatott csapat esetében ez nem jelenthet hátrányt. Időt is kért a hajrá előtt, mert a második félidőben már teljesen kiegyenlített volt a játék és a küzdelem a pályán. Az MKC csapatában is lehetőséget kaptak a fiatalok, akik rendkívül bátran szállta be a játékba. A sokszor megcsodált MKC hajrából is kaptunk egy kis ízelítőt és így a mindössze három gólos vereséget szenvedtünk egy nagyon erős, kiváló játéksokból álló dél-koreai válogatott ellen.

Dr. Hoffmann László sportigazgató:Nagyon hasznos mérkőzést játszottunk egy nálunk lényegesen hosszabb ideje együtt dolgozó és ezért előrébb tartó válogatott ellen. Az első félidőben a hatos falas védekezést gyakoroltuk, ami nem az erősségünk, de azt is kell tudnunk alkalmazni. A második harminc percben jobban kézilabdáztunk, de akkor is sok volt az egyéni hiba. Nekünk most ilyen edzőmérkőzésekre van szükségünk, hogy éles helyzetekben gyakoroljunk és így álljon össze a csapatunk. Nagyon örültem annak, hogy hosszú évek után találkoztam Kang Jae Won – nal, aki az én időmben a világ egyik legjobb átlövője volt és sok remek válogatott mérkőzésen volt az ellenfelem.