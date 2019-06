Női kézilabda - Megműtötték az MKC átlövőjét, Simona Szarkovát

A magyar válogatotthoz hasonlóan, a legjobb szlovák női kézilabdázók is világbajnoki-selejtező mérkőzésre készültek az elmúlt napokban. Az EU-Fire Mosonmagyaróvári KC átlövője, Simona Szarkova is elkezdte az edzéseket a válogatottal, de sajnos súlyos sérülést szenvedett.Az Ausztria elleni edzőmérkőzésen, egy felugrás után rosszul érkezett vissza a talajra és keresztszalag-szakadást állapítottak meg nála. A sportoló bal térdét már meg is operálták, de Szarkovára így is legalább fél éves kihagyás vár.- Hétfőn délelőtt került sor a sebészeti beavatkozásra, amit a magyar válogatott orvosa, Erdélyi Gábor ortopéd és baleseti sebész főorvos végzett el – mondta Simona Szarkova.- A doktor úr a térd sérülések specialistája, ezért nagyon örültem annak, hogy hozzá kerülhettem. A műtétre a tatai kórházban került sor, szerencsére semmilyen komplikáció nem merült fel. Nagyon jól esett, hogy kedden meglátogatott a klubigazgatónk Lencse Gyula és a vezetőedzőnk Bognár Róbert, s természetesen ebben a helyzetben az is nagyon sokat számít, hogy a csapattársaim folyamatosan érdeklődnek az állapotom után és biztatnak. A tervek szerint szerdán már haza is mehetek, egy rövid lábadozás után elkezdhetem a rehabilitációt, a gyógytornát és a felépülésemhez szükséges dolgokat. Nagyon bízom abban, hogy a vártnál gyorsabban fogok rendbe jönni, mert decemberben én már ismét kézilabdázni szeretnék a remek hangulatú UFM Arénában.