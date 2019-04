Női kézilabda - Megelőlegezett bizalom a mosonmagyaróvári játékosnak

Katona Flórát nagyon meglepte, hogy behívták a válogatottba. Fotó: mkcse.hu

Az EU-Fire Mosonmagyaróvári KC két játékost is adott, a korábban Japán ellen már mérkőzésen is bemutatkozott Kopecz Barbara mellett Katona Flóra is meghívást kapott a két edzésből álló programra.„Mikor meghallottam, hogy behívtak, alig akartam elhinni a hírt. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy együtt készülhettem a válogatottal, bár tudom, hogy az Audi-ETO, az FTC és a Siófok játékosai most nem voltak ott Telkiben. Számomra azonban így is óriási megtiszteltetés, hogy részt vehettem ezen a két gyakorláson" – mondta Katona Flóra, aki nem bánta meg, hogy télen visszatért az MKC csapatához.

Nagyon örülök annak, hogy ismét Mosonmagyaróváron kézilabdázhatok. Csapatunk remek formában van, nagyon erős, egységes és összetartó közösséget alkot. Lassan én is kezdem utolérni magam a játékban, amihez idő kellett, mert sajnos az előző időszakban Kisvárdán alig játszottam. Most pedig a válogatotthoz is meghívtak, s ezek a dolgok nagyon feldobnak, így még jobb teljesítményre sarkallnak"

– tette hozzá a játékos.