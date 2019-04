Női kézilabda - Kikapott az MKC a junior válogatottól

Felkészülési mérkőzés

Győr, Magvassy Mihály Sportcsarnok 200 néző

2019. április 16. kedd, 17.00 óra.

Játékvezetők: Marton Zsófia – Szabó Eszter



Magyarország U19:

Tóth N. (ETO) – Arany (DVSC) 3, Afentaler (ETO), Pál T. (ETO) 9 (5), Ács B. (ETO) 2, Kácsor (Vác) 3, Stranigg (MTK) 1

Csapó K. (kapus), Albek (Graz) 1, Bánfai (MTK) 1, Háfra L. (FTC) 1, Kellermann D. (ETO) 2, Szilovics (ETO) 2, Tóth N. (FTC) 2, Vámos Petra (NEKA) 3, Zámori (Szent István SE)

Vezetőedző: Vlagyimir Golovin



Eu-Fire Mosonmagyaróvár:

Herczeg L. – Katona 2, Hudák, Tilinger 4 (1), Bardi 2, Szarková 5, Bízik R.

Csere: Dányi (kapus), Horváth B. 2, Hajtai 2, Kopecz 4, Vukcevic, Domokos 3, Szalai Zs.,

Tóth M. 2, Márczy

Vezetőedző: Bognár Róbert



Hétméteres: U19 6 / 5 MKC 3 / 1

Kiállítás: U19 4 perc MKC 8 perc



Bognár Róbert az MKC vezetőedzőjének értékelése:

A mérkőzés utolsó szakaszáig teljesen nyílt mérkőzést játszottunk a junior válogatott ellen. Ez pedig azért örömteli, mert nekem kimondottan erősnek tűnt ez az U19 – es válogatott csapat. A hajrában, a sok csere miatt már nem tudtunk velük menni, de nekünk most fontosabb volt a fiatalokat is kipróbálni. Hasznos mérkőzés volt, mert sokat futottunk és gyakorolhattuk a védekezést egy nagyon gyors csapat ellen.



Vlagyimir Golovin a magyar U19 – es válogatott szövetségi kapitányának értékelése:

Ma nem voltam igazán elégedett a mérkőzésen látottakkal, mert elég fásultnak láttam a csapatomat. Talán csak jó sebességgel játszó Vámos Petra és a büntetőket magabiztosan értékesítő Pál Tamara volt az, aki az átlagon felül teljesített. Át is kell beszélnünk ennek a mérkőzésnek a tanulságait, mert ennél sokkal jobban kell teljesítenünk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat.