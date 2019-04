Női kézilabda - Húsz helyett huszonkettő a Győri Audi ETO KC játékoskerete

"Követve az elmúlt évek játékospolitikáját, újabb tehetséges fiatal növendékeinknek nyújtunk bizonyítási lehetőséget felnőtt csapatunkban. Örömmel jelentjük be, hogy Világos Diánát és Tóth Nikolettet is a 2019/2020-as felnőtt keret tagjai között üdvözölhetjük" -"Az elmúlt években is egyrészt a bizalom, másrészt pedig a bizonyítási lehetőség miatt folyamatosan adtunk profi kontraktust fiatal játékosainknak, így történt ez a múlt idényben is, amikor Farkas Johanna és Kürthi Laura csatlakozott az első számú kerethez. A következő szezonban hozzájuk hasonlóan, Világos Diána és Tóth Nikolett is profi szerződést írt alá a Győri Audi ETO KC-val" - tették hozzá.A fiatal játékosok fejlődésének megfelelő játéklehetőség biztosításával kapcsolatos elképzeléseiket folytatva továbbra is sok játékost anak kölcsön a magyar bajnoki első osztályba, az NB I-be.A következő szezonban így Pál Tamara az MTK Budapest, Afentaler Sára az Alba Fehérvár KC, Kellermann Dóra a Mosonmagyaróvári KC SE, Binó Boglárka a Vasas SC csapatánál szerepel kölcsönben, míg Varga Emőke (Alba Fehérvár KC), Ács Bianka (Vasas SC), Szilovics Fanni (Vasas SC) és Gerháth Kincső (Alba Fehérvár KC) a nyártól végleg klubot vált."Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy mindenki nagyon várja már a hiányzó jobbátlövő játékos bejelentését – még egy kis türelmet kérünk, a héten lezárulnak az ezzel kapcsolatos tárgyalások és akár már a hét végén, jövő hét elején bejelenthetjük a végleges játékoskeretet" - jelezték.