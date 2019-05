Női kézilabda - Győzelemmel zárt az MKC U22

VKLSE Győr – Mosonmagyaróvári KC U22 32 – 38 (18 – 16)



NB II. Észak-Nyugat női felnőtt 22. forduló

Ikrény sportcsarnok, 100 néző

2019.május 15., szerda, 16.15 óra.

Játékvezetők: Obermayer Balázs – Vindis Ferenc



VKLSE Győr:

Nagy Á. – Vas N. 2, Németh P. 4, Szabó D. 11, Kárpáti 2, Németh V. 12, Giczi 1

csere: Horváth V., Véber (kapus), Pusztai B., Kondor, Jandó, Varga V.

Vezetőedző: Csomor Tibor



Mosonmagyaróvári KC U22:

Fritz – Domokos 9, Lázár J. 1, Szalai Zs. 8, Paróczai 1, Márczy 11, Fehér Á. 3

csere: Dávida G. (kapus), Fenesi 3, Ganzorig A. 2, Fekete F., Szabó Cs., Pozsgai F.

Vezetőedző: Balogh Sándor



Motiválttan kezdte a mérkőzést a győri csapat és így az MKC U22 rendre csak kiegyenlíteni tudta a hátrányát, az első harminc percben. Védekezésben figyelmetlen és lassú volt a mosonmagyaróvári csapat, támadásban pedig pontatlan. A VKLSE is sok technikai hibával kézilabdázott, de akaratban felülmúlta a vendégeket, és így megérdemelten vezetett két góllal az első félidőben.



A fordulás után nagyobb lett a küzdelem, mert megpróbált felpörögni az MKC korosztályos gárdája. Dávida Gréta több jó védést mutatott be és gólerősen szállt be a játékba Ganzorig Anujin és Fenesi Renáta is. Így előbb egyenlíteni sikerült, majd 47 perc játék után, először a vezetést is átvette a mosonmagyaróvári gárda. Az előny megnyugtatta az MKC csapatát, a győriek pedig egy kicsit elfáradtak a találkozó végére. Ennek ellenére becsületes hajrába kezdtek a csapatok és ebből a dobópárbajból is az MKC jött ki győztesen.



Csomor Tibor a VKLSE Győr edzőjének értékelése:

Jól kezdtünk, és az első félidő jelentős részében mi irányítottuk a játékot. Sajnos azonban ezt a tempót csak a második félidő feléig bírtuk. Utána már elfáradtak a kulcsjátékosaink, akiket cserékkel nem tudtunk pótolni. A fizikai fáradtság következtében pedig rendre rossz döntéseket hoztunk és ezt az MKC a mérkőzés hajrájában kihasználta.



Balogh Sándor MKC U22 edzőjének értékelése:

Nagyon örülök annak, hogy gőzelemmel sikerült lezárnunk ezt a bajnoki idényt. Ez ma nem volt könnyű, mert gyenge első félidőt produkáltunk. A szünetben el is mondtam a lányoknak, hogy akaratban el vagyunk maradva az ellenfelünktől. A fordulás után ezen, változtattunk és arra pedig számítottunk, hogy a hajrát jobban fogjuk majd bírni.