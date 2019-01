Női kézilabda - Groot távozik Győrből? Erős keretet ígér az Audi ETO

Öt szerződés jár le

A jelenlegi keretből nem tudni, mi lesz Nycke Groottal

Franciák a célkeresztben?

Magára koncentrál

Az Audi-ETO folyamatosan jelenti be a jövő évi kerettel kapcsolatos híreit, ugyanakkor még számos nyitott kérdés van, mely legalább olyan élénken foglalkoztatja a közvéleményt, mint a hétvégén kezdődő Bajnokok Ligája-középdöntő, melynek első fordulójában a címvédő zöld-fehérek szombaton 19.30 órakor a román CSM Bucurestit fogadják.A héten a Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában Bartha Csaba elnök nyilatkozott, s ott azt mondta: jövőre húsztagú keretük lesz a győrieknek, melyben Farkas Johanna és Kürthi Laura lesz a két – ahogyan fogalmazott – extra fiatal, míg a bajnoki mérkőzésekre kötelezően benevezendő fiatal-kvótaszabályt Fodor Csengével és Faluvégi Dorottyával tudja betölteni a klub.Ezenfelül már biztosan Győrben kézilabdázik jövőre Kiss Éva, Amandine Leynaud, Kari Grimsbö, Bódi Bernadett, Jana Knedliková, Stine Oftedal, Veronika Kristiansen, Kari Brattset, Eduarda Amorim, Anne Mette Hansen és Puhalák Szidónia.A jelenlegi keretből nem tudni, mi lesz Görbicz Anitával, Nycke Groottal, Nora Mörkkel, Tomori Zsuzsannával és Crina Pinteával. Nekik, ötüknek lejár a szerződésük.Utóbbi játékos, a román beállós sorsa tűnik a legegyértelműbbnek. Vele kapcsolatban már az ideérkezésekor az volt a hír, hogy nyártól hazájában folytatja, mert a CSM-mel van előszerződése. A legfrissebb információk szerint viszont a bukaresti klub mögül kiszáll a város, mely a költségvetés legnagyobb részét biztosította, így a klub jövője – legalábbis a legmagasabb szinten – erősen bizonytalanná válik. Román források szerint ismét Valceában épülne nagycsapat.Mindenesetre a francia L’Equipe arról cikkezett a napokban, hogy a Metz világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes beállója, Béatrice Edwige a nyártól az Audi-ETO-ban folytathatja pályafutását, ami Pintea szezonvégi távozásának hírét erősíti.A francia szaklap írta meg elsőként azt is, hogy Amandine Leynaud érvénybe lépteti győri szerződésében a plusz egy évet, melyet aztán nem sokkal később a győri klub is megerősített.Edwige érkezését is biztosra veszi a L’Equipe, mint írja, a játékos és az ETO már több hónapja tárgyalásban áll, de csak most született meg az egyezség a nyári átigazolásáról. A 30 éves beállós szerződése egyébként 2020-ig szól Metzben.A győri szurkolókat leginkább az foglalkoztatja, mi lesz a holland Nycke Groottal. Elsősorban az ő sorsával kapcsolatos bejelentést várják a csapat szimpatizánsai. Azt mindenesetre sokan nem tartják kedvező jelnek, hogy így elhúzódik a döntés az együttes kulcsemberével.Skandináviai forrásból úgy tudjuk, Groot, aki a válogatottságot is lemondta a közelmúltban, volt dániai klubjába, az Ikastba – akkor Midtjylland – tér vissza nyártól, mert ilyen magas szinten, ekkora nyomás alatt, mint ami Győrben van, nem szeretne már kézilabdázni.Ha valóban távozna a klubtól a holland irányító, akkor pótlására két játékost emlegetnek, az egyik a Siófok francia válogatottja, Estelle Nze Minko, a másik pedig az orosz Darja Dmitrijeva. Utóbbi játékossal kapcsolatban nem szabad elfeledkezni arról, hogy az orosz szövetségi kapitány, Jevgenyij Trefilov kifejezetten nem támogatja a válogatott játékosok külföldre igazolását.Igaz, francia kollégája, Olivier Krumbholz is szerette volna hazacsábítani a kulcsembereit, ennek ellenére Leynaud biztosan marad Győrben, s most további két gall játékost is szóba hoztak a négyszeres BL-győztes magyar bajnokkal. Tomori Zsuzsanna nemrég tért vissza hosszú sérüléséből. Lapunknak a minap így nyilatkozott a jövőjével kapcsolatban:

Tisztában vagyok vele, hogy ez az időszak, amikor eldőlnek a dolgok, de nekem most az a legfontosabb, hogy magamat teljesen rendbe tegyem, utolérjem magamat, s megmutassam, nem lehet engem leírni, a legmagasabb szinten is képes vagyok jó teljesítményre. Ha ez így lesz, akkor biztosan lesz szerződésem valahol, akár Győrben is."

Elnöki ígéret

Hogy így lesz-e, a közeljövőben eldől, de vele kapcsolatban hallani a Siófokról is. Érdekesség, hogy a Balaton-partiakkal a ferencvárosi Nerea Penát is összeboronálták már. Görbicz Anita kapcsán többször elmondta a klub, a kérdés nem az, meg tudnak-e vele egyezni, hanem az, a világklasszis játékos folytatni szeretné-e pályafutását. Egyelőre azonban erről sincs még döntés.Ahogyan Nora Mörkről sem, a norvég játékos az ősszel már közel volt a visszatéréshez, amikor az egyik edzésen ismét megsérült, műteni kellett, ami már a két térdén összesen a nyolcadik beavatkozás volt. Nála az a legnagyobb gond, vissza tud-e térni olyan szinten, ahogyan azt ő is elvárja magától.S akkor még ott van az edzőkérdés. Mint ismeretes, Danyi Gábor a nyáron egy plusz egy évre írt alá, s még arról sincs hír, az ő opciója érvénybe lép-e. Információink szerint egyébként szóban megszületett a megállapodás a folytatásról. Bartha Csaba a nyitott kérdésekkel kapcsolatban így fogalmazott lapunknak: „Nem szeretnék elébe menni a dolgoknak. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindenki várja a híreket, a jó híreket. Természetesen mi is arra törekszünk, hogy minél előbb lezáruljanak a tárgyalások, s csak az előttünk álló feladatokra kelljen koncentrálni. Ahogyan eddig, úgy ezután is beszámolunk mindenről, amint van miről. Egyet azért megígérhetek a szurkolóknak, ugyanolyan erős ETO lesz jövőre is, mint az elmúlt években."