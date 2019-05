Női kézilabda - Gőzerővel készül az MKC a pénteki bajnoki mérkőzésre

Gőzerővel készülnek a mosonmagyaróvári kézilabda-szurkolók és a támogatók a pénteken 18.30 órakor kezdődő, Békéscsaba elleni bajnoki mérkőzésre.



Mindenki szeretné emlékezetessé tenni tehát az idény utolsó hazai találkozóját. A mérkőzés előtti szurkolói vonulás és a mérkőzést követő tűzijáték is látványos lesz. A szervezők pedig ezekre az eseményekre is várják az MKC szimpatizánsait.



Az MKC vezetőedzője, Bognár Róbert is egyértelműen fogalmaz, de azt is kiemeli, hogy most is meg kell majd dolgozni a sikerért.



- Rengeteg okunk van arra, hogy megnyerjük a péntek esti találkozót, hiszen először is szeretnénk győzelemmel búcsúzni hazai pályán a szurkolóinktól - mondta Bognàr Ròbert. - Vissza szeretnénk vágni a Békéscsabán elszenvedett vereségért, és ahhoz is szükségünk van a két bajnoki pontra, hogy biztosan megőrizzük a jelenlegi tizedik helyezésünket. Látom a lányokon, hogy elszántak, s megfelelő önbizalommal készülnek a mérkőzésre. A Békéscsaba megtorpant egy kicsit az elmúlt hetekben, de nekünk nem szabad ebből kiindulnunk. Ugyanarra a fegyelmezett és szervezett játékra lesz szükség most is, amivel sikerült nyernünk a Dunaújváros, a Kisvárda és az Alba ellen.



- Ki kell kapcsolni tehát a külső körülményeket és kizárólag a játékra, az ellenfélre és a mérkőzésre kell figyelni.



Mi is szeretnénk együtt ünnepelni a szurkolókkal, de erre kizárólag a mérkőzés után kerülhet sor. A jelenlegi formák alapján, mi vagyunk a pénteki találkozó esélyesei, de ezt be is kell bizonyítanunk a pályán. Meg akarjuk szerezni a két pontot, de ehhez nyugodtan, minden görcs és feszültség nélkül kell kézilabdáznunk. A Békéscsaba kellemetlen stílusú ellenfél és a januári bajnoki mérkőzésünkön kiderült, hogy azonnal kihasználja a hibáinkat. Oda kell figyelnünk tehát és hatvan percen keresztül kézben kell tartanunk a találkozót, hogy utána már valóban együtt örülhessünk az MKC szimpatizánsokkal. Hallottuk, hogy még kaphatóak jegyek a mérkőzésre, de reméljük, hogy pénteken telt ház előtt játszhatunk majd, ami mindig óriási segítség a számunkra.





- Egy hosszú és fárasztó szezon végéhez érkezett a csapat. Felmerül tehát a kérdés, hogy milyen állapotban vannak a játékosok?



Ebben az időszakban már mindenki az utolsó erőtartalékait használja fel, ezért mi most több pihenőt is adtunk a játékosoknak. Szerencsére szinte a tejes keret a rendelkezésünkre áll, csak a megműtött Gyimesi Kitti hiányzik. Megpróbáljuk majd forgatni a csapatot pénteken, mindig friss játékosokat a pályára küldeni. Ha kell, összeszorított fogakkal, de ezt a két hátralévő mérkőzést még, az eddigiekhez hasonló küzdeni tudással kell lejátszani. A fiatalok számára pedig most hosszú lesz a hétvége, hiszen szombaton ifi bajnoki mérkőzés lesz, vasárnap délelőtt pedig egy igazi rangadót játszanak majd az NB II – ben, a Szombathelyi KKA csapata ellen.