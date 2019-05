Női kézilabda - Görbicz Anita már a jövőjét is tervezi

Görbicz Anita szerint minden idők egyik legkiegyensúlyozottabb BL négyes döntője lesz az idei. Az Audi-ETO csapatkapitánya úgy véli, nagy hibát követ el, aki a középdöntők eredménye alapján könnyed elődöntőre számít a norvég Vipers ellen.

Nagyon kemény meccs lesz, ebben biztos vagyok. Mi, játékosok tudjuk, milyen komoly erőpróba vár ránk. Az, hogy a középdöntőben mi történt, itt már nem számít. Másik mérkőzés kezdődik, ráadásul a túloldalon is tapasztalt, sok nagy csatát megélt, s megnyert játékosok állnak majd velünk szemben. Amelyik csapat az adott napon jobban egyben lesz, az juthat a döntőbe, ahol legalább olyan kemény ellenfél jön szembe, mert mind a Metz, mind a Rosztov komoly játékerőt képvisel. Az sem számít, hogy a norvégok és a franciák újoncok, mert a legtöbbjüknek vannak tapasztalataik a kiélezett párharcokról. Természetesen itthon, annyi győri és magyar szurkoló előtt nekünk nem is lehet más a célunk, mint az, hogy meglegyen az ötödik BL-címünk, de ezt biztosan nem adják olcsón, a többieknek is lesz ehhez egy-két szavuk"

– vélekedett az esélyekről Görbicz Anita, aki tavaly került be a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségébe, s a közelmúltban a testület tisztújító közgyűlésén ismét beválasztották az elnökség tagjai közé.Bár a győri klasszis két évig még biztosan kézilabdázik, hiszen tavasszal hosszabbította meg most nyáron lejáró szerződését, már a jövőjére is készül.

Az biztos, a pályafutásom befejezését követően is szeretnék a sportág közelében maradni. Korábban azt mondtam, edző nem szeretnék lenni, legfeljebb egyéni képzésben segítenék, viszont a sportdiplomácia érdekes. Ebbe a 2022-es férfi Európa-bajnokságra történő pályázás során bele tudtam kóstolni, nagy öröm, hogy sikerült elnyernünk a rendezés jogát. Bár a kampányban szerepem volt, de tudom, hogy nem miattam nyertünk, viszont tényleg jó tapasztalat volt ez, azt gondolom, mindenki számára, aki ebben a munkában részt vállalt"

A győriek ikonja egyelőre még a pályán vágyik sikerekre, így például a hétvégi BL Final Fouron szeretné megvédeni a csapattal a címet.

– folytatta a 36 éves kézilabdázó, aki elsősorban amúgy is a női szakágra koncentrálna.

Abban élek immár lassan harminc éve, s itt szeretném átadni a tapasztalataimat. Úgy látom, a magyar női kézilabdázás jó úton halad, sikeresek az utánpótláscsapataink, a felnőttválogatott Kim Rasmussennél a legjobb kezekben van, javul az infrastruktúra, elindította a szövetség az elitprogramot a legtehetségesebb játékosok számára. Itt olyan komplex támogatást kapnak az érintett fiatalok, amiről mi korábban nem is álmodhattunk"

– mondta Görbicz Anita, kiemelve például a táplálkozástudomány területét.

Úgy látom, ez nagyon fontos terület, lehet, egy-egy gól vagy jó döntés múlik azon, hogy egy játékos a meccs előtt mit evett. Nem mindegy, hogy natúrhússal vagy töltött káposztával lakott jól a mérkőzés előtt. Annak idején nekünk esélyünk sem volt arra, hogy bárkit megkérdezzünk, internet sem nagyon volt, hogy utánanézzünk. Fiatalon amúgy sem biztos, hogy ezt ennyire fontosnak éreztük volna, viszont én magam is szorgalmazom a tehetségeink körében, hogy erre is figyeljenek oda, higgyék el, ez az ő érdekük is"

– tette hozzá a klasszis játékos, aki nem a levegőbe beszél, hiszen családjával ő is nagy hangsúlyt fektet az egészséges étkezésre.

Anyaként is van feladatom, hogy a fiamat is helyes irányba tereljem"

– mondta végezetül Görbicz Anita , aki reméli, az MKSZ-elnökség tagjaként is tudja segíteni a magyar kézilabdázást.