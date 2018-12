Női kézilabda - Eduarda Amorim állampolgársági esküt tett Győrben

Eduarda Amorim 2018. december 20-án Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában állampolgársági esküt tett, így a mai naptól brazil-magyar kettős állampolgár -Eduarda Amorim közel tíz éve zöld-fehér mezben küzd klubcsapata hazai és nemzetközi sikereiért, s a Győrben töltött idő alatt a város, s vele együtt Magyarország is igazi otthonává vált, melynek mi sem nagyobb bizonyítéka, hogy remekül elsajátította a magyar nyelvet.Az esemény házigazdájaként Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere eskette fel Eduarda Amorimot és örömmel hallotta, hogy a játékos szülőhazája mellett Magyarországon, azon belül is Győrben lelt igazi otthonra.Eduarda Amorim az állampolgársági eskü letételét követően nagy büszkeséggel nyilatkozott:„Igazán büszke vagyok, hogy megkaptam a magyar állampolgárságot. Nagyon régóta élek már itt, és úgy érzem, teljesen befogadott ez az ország. Magyarország a személyes és játékos történelmem része már, és hatalmas megtiszteltetés, hogy Magyarország, benne Győr állampolgára lehettem. Szeretném megköszönni a családom, a férjem, a klubom és dr. Bartha Csaba elnök úr támogatását. Továbbá szeretném megköszönni ügyvédem, dr. Németh Imre segítségét az egész folyamatban. Különösen szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, Győrnek, minden polgárának, Borkai Zsolt polgármester úrnak, akik lehetővé tették azt, hogy hivatalosan kimondhatom, hogy Magyarország is a hazám" – mondta Eduarda Amorim, aki a mai naptól kezdve brazil-magyar kettős állampolgárrá vált.