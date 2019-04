Női kézilabda - Dányi Bernadett: kellett ez a lelkemnek

Sokan gratuláltak a mérkőzés után és annak is nagyon örültem, hogy a vezetőedzőnk, Bognár Róbert is a csapat legjobbjának jelölt – kezdi a beszélgetést Dányi Bernadett az MKC 21 éves kapusa. - Én azonban mindig nagyon kritikus vagyok a saját játékomat illetően, és ezért a hibáimra is jól emlékszem. Ezek közül pedig az volt a legnagyobb, hogy a találkozó hajrájában már én is elfáradtam. Akkor már nem tudtam extra védésekkel segíteni a csapatnak, miközben a másik oldalon Barbara Arenhart az utolsó percekben is védhetetlennek tűnő lövéseket is hárítani tudott. De ő pont ezért, a világ egyik legjobb kézilabda-kapusa, akivel nekem élmény volt egy mérkőzésen szerepelni. Az pedig rendkívül jól esett, hogy a mérkőzés után köszöntött és meg is dicsérte a teljesítményemet.

Szerencsés helyzet előzte meg a gólomat, mert egy pontatlan váci lövés után, sikerült nagyon gyorsan reagálnom és a vendégek üresen maradt kapujába találnom. Természetesen egy ilyen gól az egész csapatot feldobta és lendületet adott az első félidő végén. Nekem pedig sikerült néhány vendég kísérletet hatástalanítanom és utána már elkaptam a fonalat. Ez egy ilyen nap volt, ami már nagyon kellet az én lelkemnek, hiszen egy hosszú, nyolc hónapos sérülés után tértem vissza. Most végre azt éreztem, hogy teljesen rendben vagyok és ezért azt a bizonyos fonalat meg is akarom ragadni.

Fotók: MKC

Egyáltalán nem zavart engem Lili érkezése, hiszen mi már a NEKA csapatában is együtt szerepeltünk. Jól ismerem tehát és tudom, hogy nagyon tehetséges kapus és nagyon aranyos lány, aki igazán remek partner. Az pedig természetes volt a számomra, hogy új játékosként bemutatták és mindenben segítették. Én különben Scholtz Andival és Lucia Gubikovával is nagyon jóban voltam és sokat is tanultam tőlük. Mi kézilabda kapusok soha nem vagyunk féltékenyek egymásra, hiszen egyedül nem lehet végig játszani, figyelni egy hosszú mérkőzést.

Igen, valóban hosszú és fárasztó volt az az idény, de közben persze felejthetetlen is, hiszen sikerült elérnünk a célunkat. Kicsit már tényleg fáradtak vagyunk és várjuk a nyári szünetet és egy kis feltöltődést a családunkkal, a barátainkkal. A hektikus bajnoki menetrend miatt ugyanis nem volt igazán Karácsonyunk, Új évünk és Húsvétunk sem és ezek azért hiányoztak. A három hátralévő bajnoki találkozónkat azonban szeretnénk tisztességesen lejátszani és így szépen elbúcsúzni ettől az idénytől. Nekem is ez a célom, hiszen tavaly rendszeresen játszottam az NB I B – ben és a junior válogatottban és jó formában is voltam. A sérülésem után viszont nagy ugrás volt az élvonalba visszaérnem és ezért érzem, hogy szükségem van a mérkőzésekre, a tapasztalatszerzésre.

A szerdai MKC – Vác bajnoki mérkőzésen remekeltek a kapusok, Dányi Bernadett is bravúrok sorozatát mutatta be. A 21 esztendős mosonmagyaróvári kapus kiemelkedő teljesítménye a találkozó igazán kellemes meglepetése volt.A kézilabda kapusok játékában benne van a gólszerzés lehetősége, de azért mégis elég ritka az, hogy egy kapus gólt dobjon. Jól érzékeltük, hogy az a gól nagyon meg is növelte az önbizalmadat?Bognár Róbert azt is említette, hogy Herczeg Lili érkezésével te most egy kicsit háttérbe szorultál. Te is így érezted és zavart ez téged?Hosszú és fárasztó volt ez az idény a csapatnak is és ez azért már egy kicsit érződik a legutolsó mérkőzéseken. Neked pedig különösen nehéz lehetett, hiszen sérülés és műtét is gátolt.