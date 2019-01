Női kézilabda - Audi ETO: már szerdán megműtik Fodor Csengét

Fodor Csenge

A vasárnapi első vizsgálatokon ugyan kiderült, hogy szerencsére nem lett törése Fodor Csengének a CSM Bucuresti elleni mérkőzésen szenvedett sérülésénél, de a sérült váll lágyrészeinek hétfői vizsgálata súlyosabb problémát igazolt, így nem kerülhető el a műtét.„Az MRI-vizsgálat kiterjedt porcos peremszakadást igazolt, annak legyűrődésével. A műtéti beavatkozás elkerülhetetlen, szerdán el is végezzük azt. Várhatóan két-három hónap kihagyással kell számolni" – nyilatkozta dr. Balogh Péter csapatorvos a klub honlapjának.Súlyosnak tűnő sérülés árnyékolta be a Győri Audi ETO KC Bukarest elleni győzelmét. A remekül játszó Fodor Csenge egy lerohanás végén vállsérülést szenvedett. Fodor Csenge gólját követően ápolásra szorult és csak segítséggel tudta elhagyni a pályát. A részletes orvosi vizsgálatok vállsérülést diagnosztizáltak a szélsőnél - közölte a klub hivatalos honlapja. “Bal oldali vállficamot szenvedett Csenge, mely még a pályán történt vizsgálat során reponálódott. A mérkőzést követően végzett röntgen vizsgálat során jó ízületi helyzet mellett csontsérülés nem igazolódott. A lágyrész viszonyok (szalag vagy porc sérülés) a hétfőre tervezett MRI vizsgálattal tisztázhatóak. A kezelés típusáról ennek ismeretében döntünk. Súlyosabb esetben akár több hónapos kiesés is várható" - nyilatkozta dr. Balogh Péter csapatorvos.