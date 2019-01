Női kézilabda - Audi ETO: a beállós Varga Emőke Székesfehérváron folytatja

A Győri Audi ETO KC fiatal tehetsége az Alba Fehérvár KC együttesénél folytatja pályafutását kölcsönben a 2018/2019-es szezon végéig - közölte honlapján az Audi ETO A 19 éves junior válogatott, EYOF-bajnok és ifjúsági EB-bronzérmes beállós játékos, Varga Emőke eddigi karrierje során bajnoki mérkőzéseken több alkalommal is pályára lépett a zöld-fehér mezes Győri Audi ETO KC színeiben, s mi több, már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott. A felnőtt keret tagjaként BL-győzelmet, kétszer magyar bajnoki címet és Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett.A több játéklehetőség reményében klubjával egyetértésben azonban úgy döntött, a 2018/2019-es szezon hátralévő részét az Alba Fehérvár KC csapatánál folytatja kölcsönben.

Szeretnék egyénileg minél többet fejlődni és minél több játéktapasztalatot szerezni – úgy gondolom, ehhez az Alba Fehérvár KC együttese a megfelelő állomás számomra. Bízom benne, hogy gyorsan sikerül beilleszkednem a csapatba, a mai napon már el is utazom Székesfehérvárra, hogy a délutáni edzésen munkához láthassak, hiszen a bajnoki menetelés csak most kezdődött el igazán. Köszönöm nevelőegyesületem, a Győri Audi ETO KC támogatását és pozitív hozzáállását

– mondta Varga Emőke.