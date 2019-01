Női kézilabda - A Kisvárda csapatát fogadja az MKC

„A Kisvárda erős csapat, sok jó képességű válogatott játékossal – mondja Kopecz Barbara, az MKC átlövője. Papíron nem mi vagyunk ennek a találkozónak az esélyesei, de ezzel nem foglalkozunk. Felkészültünk belőlük, megvan a taktikánk és maximális koncentrációval valamint odafigyeléssel, csapatként meglephetjük őket. Hazai pályán minden alkalmat ki kell használnunk arra, hogy megerősítsük a helyzetünket a bajnokságban."



Az MKC január 23-án nagy csatában, 23-22-re legyőzte a Dunaújvárost hazai pályán. A siker nagy lökést adhat a játékosoknak.



„A Dunaújváros ellen egységesek voltunk és nagyon akartuk a sikert, amihez óriási segítséget adott a szurkolóink buzdítása. Jó volt ismét hazai környezetben játszani, mert az UFM Arénában bátrabban kézilabdázunk, és jobb teljesítményre vagyunk képesek. Tudjuk, hogy szorgalmasan kell gyűjtögetnünk a pontokat a tavaszi szezonban. Erre szerintem meg is van minden esélyünk, mert szerencsére erősödött a csapatunk. Elsősorban Tilinger Tamara visszatérésére és Simona Szarková érkezésére gondolok. Szerintem a sportigazgató, Dr. Hoffmann László szakmai segítsége is időben jött, mert csapatként és egyénileg is jobbak lettük. A bajnokság nagyon erős, de a közvetlen élmezőny gárdáit leszámítva, a mi csapatunk bárki ellen képes a pontszerzésre" – mondta Kopecz Barbara.



Az Eu-Fire Mosonmagyaróvár-Kisvárda mérkőzést pénteken 18 óra 30 perckor rendezik az UFM Arénában.