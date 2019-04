Női kézilabda - A BL-ből Mosonmagyaróvárra

Az Eu Fire-Mosonmagyaróvár együttesének vezetése már szerződést hosszabbított három meghatározó játékosával, így Horváth Bernadett, Tilinger Tamara és Simona Szarkova jövőre is marad a Lajta partján.Ami immáron biztos, hogy Zana Maric és Lucia Gubikova után a nyáron Békéscsabára igazoló Kopecz Barbara, valamint a hírek szerint az idény végén Érdre szerződő Bízik Réka is távozik a csapatból. A szlovák válogatott Bízik több év után int búcsút a városnak és a klubnak. Érdekesség, hogy helyette poszt társa, a szlovák válogatott első számú balszélsője írt alá az MKC-hoz. A 26 éves Maria Holesova, a horvát bajnok Podravka Vegeta BL-részvevő együtteséből érkezik, s idén 15 gólt jegyzett a Bajnokok Ligájában, amelyből hatot egyébként a címvédő Audi-ETO ellen szerzett. (Az EHF-kupában 21 dobott gól fűződik a nevéhez.)- Már tavaly is kerestek Magyarországról, de akkor úgy döntöttem, hogy kipróbálom magam a BL-ben, és a Podravkához szerződtem – mondta a szlovák gólkirálynő Holesova. – Most is több klub ajánlata érkezett a menedzseremhez, de úgy határoztam, itt az ideje, hogy a világ legerősebb bajnokságában szerepeljek. A válogatottban az átlövő Simona Szarkova mellett játszom, akivel remekül megértjükegymást, így szakmailag biztosan nem lesz nehéz a beilleszkedésem. Ráadásul „Szimi" sokat mesélt nekem a remek mosonmagyaróvárikörülményekről, a szép városról és persze a csodálatos közönségről. Már alig várom, hogy a klubnál lehessek, ráadásul ehhez még utaznom sem kell sokat.Dr. Hoffmann László, az MKC szakmai igazgatója:- Holesovát néhány hónappal ezelőtt, egy szlovák-ukrán válogatott mérkőzésen néztük ki magunknak. Nagyon erős, dinamikus, képzett játékos, aki remekül illeszkedik a mi gyors, kemény játékunkba, védekezésben és támadásban egyaránt. Alakul a keretünk, folyamatosan egyeztetünk a játékosokkal, annyit elárulhatok, hogy várhatóan az idei bajnokságot elkezdő együttesünkből tizenketten távoznak, vagy már távoztak, s terveink szerint, nyolc érkezőnk lesz, pluszban pedig néhány újabb tehetséges fiatal is felkerül majd a felnőtt csapathoz.