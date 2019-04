Női kézi NB II: Győri ETO KC U22 - Mosonmagyaróvári KC U22 - Az első félidőben eldőlt a mérkőzés sorsa

Győri ETO KC U22 – Mosonmagyaróvári KC U22 26 – 30 (13 – 20)



NB II. Észak-Nyugat női felnőtt 20. forduló

Győr, Audi Aréna 200 néző

2019.április 27., szombat, 11.00 óra.

Játékvezetők: Maródi István Márk – Novák Péter



Mosonmagyaróvári KC U22:

Dányi B. – Katona F. 7 (3), Hudák E. 3, Szalai Zs. 4, Lázár J. 2, Márczy 6, Fehér Á. 7

csere: Dávida G. (kapus), Domokos 1, Fekete F., Paróczai, Fenesi, Szabó Cs., G. Anujin

Utánpótlás edző: Balogh Sándor



Két teljesen ellentétes félidőt hozott az ETO és az MKC U22-es csapatainak szombat délelőtti bajnoki mérkőzése. Az első harminc percben ugyanis, a mosonmagyaróvári csapat remekül kézilabdázott, a meglehetősen indiszponált vendéglátók ellen.



Az MKC fegyelmezetten, zártan védekezett és a gyors ellentámadásai után, már tíz gólos előnyt is szerzett. A félidő utolsó szakaszában, az ETO szépített az eredményen, de a mosonmagyaróvári fiatalok így is jelentős előnnyel várhatták a második játékrészt.

Eddig tehát nem volt rangadó jellege a találkozónak, pedig minkét gárda tudta, hogy a bajnoki ezüstérem sorsát dönti el ez a mérkőzés.



A folytatásban azonban teljesen megváltozott a játék képe, mert az MKC egy kicsit az öltözőben maradt. A győriek három gólra csökkentették a hátrányukat, elsősorban azért mert sokkal pontosabban fejezték be a támadásaikat és kapujukban Christie Dalma is ziccereket hárított. Kellett is egy megnyugtató időkérés Balogh Sándor részéről, ami után az MKC rendezni tudta a sorait. Hudák Emma és Katona Flóra vezérletével sikerült öt gólra növelni az előnyt és ezzel, valamint Dávida Gréta bravúros büntető hárításával, megtörni a hazaiak lendületét. A nagyon gólerősen játszó Fehér Ágnes hetedik és csapat harmincadik találata pedig végleg el is döntötte a két pont sorsát, ami helycserét is jelentett a bajnoki tabellán, ahol most már az MKC U22 gárdája van a második pozícióban.



Balogh Sándor utánpótlás edző értékelése:

Az ifjúsági bajnokságot is beleszámítva, háromszor találkoztunk már az ETO csapatával és ezekből a mérkőzésekből sokat tanultunk. Az első félidőben maradéktalanul be is tartottuk, amit elterveztünk és komoly előnyt szereztünk. A szünetben kértem is a játékosokat, hogy figyeljünk erre a hét gólos különbségre. Ez azonban sajnos nem sikerült és így az első harminc perc mentette meg nekünk a győzelmet. A bajnokságból hátralévő két mérkőzésünkön azon leszünk, hogy megszerezzük azt az egy pontot, amivel bebiztosítjuk a bajnoki ezüstérmünket.