Női kézi NB I - Új kapus érkezett a Mosonmagyaróvárhoz

Tizenhárom évig voltam az FTC játékosa, ahol védtem a serdülő, az ifjúsági, a junior és a felnőtt csapatban is. Golovin Vlagyimir és Elek Gábor is volt az edzőm és 2013 – ban mutatkoztam be az NB I – ben. Olyan kiváló kapusok voltak akkor a társaim, mint Szikora Melinda és szerb Katarina Tomasevic. A több játéklehetőség miatt a Ferencváros fél évre kölcsönadott az Eszterházy SC csapatának, amely akkor újonc volt az élvonalban. Után pedig jött a német lehetőség és én a Bundesliga középcsapatának számító BVB Dortmund együtteséhez igazoltam. Itt a világ egyik legjobb kapusával, a Buducsnoszt Podgorica csapatával kétszeres BL győztes Clara Woltering – el dolgoztam együtt, akitől nagyon sokat tanultam.