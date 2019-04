Női kézi NB I - Szombaton bajnok lehet az Audi-ETO, a Fradi ellen játszanak a győriek - online szombat 13 óra

A csapat kapitánya, Görbicz Anita is úgy készül, hogy győznek a Népligetben, s ezzel matematikailag is biztossá válik a címvédés.



„Nem is lehet más a célunk, mint a két pont megszerzése, ennyivel tartozunk magunknak és a szurkolóknak is" – kezdte a játékos, aki nem tudja, mi lehet az oka, hogy az elmúlt években – elsősorban az FTC pályaválasztása mellett – igencsak megszenvednek a fővárosi zöld-fehérekkel.

Görbicz Anita reméli, lesz okuk örömre a Fradi otthonában. Fotó: MTI

„Valóban a vártnál szorosabbak a meccsek, de azért amikor igazán fontos, általában tudunk nyerni. A két BL-ben elért döntetlen után a Magyar Kupában is összességében sima lett, pedig ott is volt egy rövidzárlatunk. Most viszont szeretnénk végig kézben tartani a mérkőzést, s a kupa után a bajnoki elsőséget is behúzni" – folytatta a balszélső, aki az elmúlt időszakban nincs kimondottan csúcsformában.

„Valóban a vártnál szorosabbak a meccsek, de azért amikor igazán fontos, általában tudunk nyerni. A két BL-ben elért döntetlen után a Magyar Kupában is összességében sima lett, pedig ott is volt egy rövidzárlatunk. Most viszont szeretnénk végig kézben tartani a mérkőzést, s a kupa után a bajnoki elsőséget is behúzni" – folytatta a balszélső, aki az elmúlt időszakban nincs kimondottan csúcsformában.

„Magam is érzem, hogy nem úgy megy a játék, ahogyan azt szeretném. Nem tudom, mi az oka, mert rengeteget dolgozom azon, hogy javuljak, sokat is agyalok a megoldáson. Lehet, hogy éppen ez a probléma, kicsit el kellene engedni a dolgot, nem ennyire görcsölni, ráfeszülni. Pedig vannak olyan pillanatok, amikor azt hiszem, már újra egyenesbe kerülök. A bemelegítéskor, a meccs első szakaszában sokszor minden rendben, aztán jön egy rosszabb lövés, megoldás, s kezdődik elölről minden. Lehet, az is a baj, hogy kevesebb lehetőségem van a szélről, így egy-egy hibán többet tudok gondolkodni. Igyekszem ezen úrrá lenni, s ismét jó játékkal segíteni a csapatot. Akár már most szombaton vagy éppen a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. Utóbbi persze még odébb van, egyelőre csak a Fradira koncentrálunk" – mondta végezetül Görbicz Anita.