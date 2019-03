Női kézi NB I - Könyvgyűjtést szervez a Győri Audi ETO a Siófok elleni meccsen

Klubunk, a Győri Audi ETO KC a társadalmi szerepvállalás jegyében a gyermekek megsegítése, támogatása mellett tette le névjegyét. Ezúttal a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermekosztályán fekvő kis betegek mihamarabbi gyógyulását szeretnénk segíteni azáltal, hogy közelebb hozzuk, elérhetővé tesszük számukra a mesék változatos világát. A mosolygós gyermekarcok nem csak egészségben, hanem egy-egy nehezebb pillanatban, operáció előtt és után fokozottan fontosak, pozitív hozzáállással a gyógyulási folyamat is felgyorsulhat. Felvettük a kapcsolatot a LURKÓ Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvánnyal, valamint, az akció részeként továbbra is szeretnénk a Győri Gyermekvédelmi Központ mellett is kiállni, bízva a gyűjtés sikerességében